Concierto de Navidad en Catedral de Concepción

Catedral de Concepción, Caupolicán 455, Concepción.

Martes 23 de diciembre – 19:00 horas.

Entrada liberada.

Bajo el lema “Navidad en Familia”, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) presentará su Concierto de Navidad, con un programa de carácter clásico y tradicional. La primera parte estará dedicada al Oratorio de Noël, mientras que la segunda incluirá una selección de villancicos que forman parte del repertorio navideño universal, interpretados por la Orquesta Clásica UCSC y el Coro UCSC.

La presentación, abierta a todo el público, se proyecta como un espacio de encuentro que, a través de la música, invita a la reflexión y a la celebración colectiva del sentido de la Navidad, haciendo un aporte cultural desde la UCSC hacia el territorio y a la vida comunitaria penquista.

El concierto contará con la participación de la Camerata Vocal Concepción y de solistas del Instituto de Artes Musicales de Concepción (IDAM), colaboración que da continuidad a un trabajo conjunto desarrollado en los últimos años para la difusión de la música académica en la Región del Biobío.

La directora de Extensión Cultural de la UCSC, Dra. Natalia Baeza, señaló que “este Concierto de Navidad ha sido pensado como un espacio de encuentro para toda la comunidad, donde la música nos permita compartir en familia y vivir juntos el sentido cultural y espiritual de estas fechas, en un entorno abierto y acogedor como la Catedral”.

La iniciativa es resultado del trabajo articulado entre la Pastoral Universitaria, la Dirección de Gestión de Personal, Extensión Cultural y la Dirección de Comunicaciones UCSC, con el objetivo de generar una instancia abierta tanto para la comunidad universitaria como para el público general, fortaleciendo la vinculación entre la Universidad y su entorno.