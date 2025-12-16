Obra “No me nombren a mí sola” en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

Miércoles 17 de diciembre – 19:00 horas.

Esta obra interdisciplinaria que reimagina el vínculo amoroso entre Gabriela Mistral y Doris Dana, a 80 años del Premio Nobel de la poeta.

La pieza —codirigida por Bhavani Kali y Pascuala Ilabaca— combina danza, música en vivo, poesía y teatro físico para acercar al público a una Gabriela más íntima, política y afectiva.

Con un cruce de lenguajes que incluye las danzas indias Bharatanatyam y Kathak, la técnica del abhinaya y música original compuesta por Pascuala, la propuesta imagina los amores que la historia dejó fuera del cuadro.

El proyecto busca visibilizar la parte menos conocida de Mistral y reivindicar su relación con Doris Dana, dialogando con memorias LGBTQI+ que aún permanecen ocultas.