Obra “No me nombren a mí sola” en Valparaíso
- Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.
- Miércoles 17 de diciembre – 19:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
Esta obra interdisciplinaria que reimagina el vínculo amoroso entre Gabriela Mistral y Doris Dana, a 80 años del Premio Nobel de la poeta.
La pieza —codirigida por Bhavani Kali y Pascuala Ilabaca— combina danza, música en vivo, poesía y teatro físico para acercar al público a una Gabriela más íntima, política y afectiva.
Con un cruce de lenguajes que incluye las danzas indias Bharatanatyam y Kathak, la técnica del abhinaya y música original compuesta por Pascuala, la propuesta imagina los amores que la historia dejó fuera del cuadro.
El proyecto busca visibilizar la parte menos conocida de Mistral y reivindicar su relación con Doris Dana, dialogando con memorias LGBTQI+ que aún permanecen ocultas.
