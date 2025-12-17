4° Festival del Libro Independiente Valdivia

Centro de Ferias del Parque Saval, Isla Teja, Valdivia.

9, 10 y 11 de enero – 11:00 a 21:00 horas.

El evento reúne a más de 100 editoriales independientes y universitarias, tanto nacionales como internacionales, abarcando una amplia diversidad de géneros y estilos.

El festival contará con la participación de reconocidas(os) escritoras(es), editoras(es), artistas visuales, periodistas, músicas(os), y creadoras(es) escénicos, en una programación que destaca por su enfoque transdisciplinario. Entre las actividades programadas se incluyen:

– Presentaciones de libros

– Talleres para todas las edades

– Lecturas poéticas

– Mesas de conversación

– Música en vivo

– Actividades para niñas, niños y familias

Actividades destacadas

Dentro de la programación destacan las siguientes mesas de conversación:

-“Retrato documental y poético en Wallmapu” con la participación de Isleña Antumalen, Margarita Canio y Eliana Pulquillanca (Viernes 9 de enero, 17:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

-“Acercamientos y pulsiones en la obra de Gabriela Mistral: A 80 años del Nobel de Literatura”. Con la participación de Verónica Zondek, Carolina Bruna y Gladys González (Sábado 10 de enero, 17:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

-“Periodismo de investigación en tiempos revueltos”. Una conversación con la destacada periodista Mónica González, fundadora de CIPER (Sábado 10 de enero, 18:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

-“Homenaje a Bruno Serrano“, importante escritor y editor de la Región de Los Ríos recientemente fallecido. Con la participación de Melita Velásquez, Jorge Polanco y Jonnathan Opazo (Domingo 11 de enero, 17:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

En el ítem de las presentaciones de libros destacan:

-De Vicuña a Valdivia, las novedades de Bordelibre Ediciones: Lecturas aberrantes y hermenéutica esquizo de Cristian Geisse y Ojos clavados. Poemas sobre la muerte de Gabriela Mistral. Participan: Cristian Geisse, Verónica Zondek y Paula Ceballos (Viernes 9 de enero, 18:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

-Presentación de Matarlo todo. Escritos en tiempos de genocidio (2025) de la reconocida escritora nacional de origen palestino Lina Meruane. Participan la autora y la editora Gladys González (Sábado 10 de enero, 19:00 hrs, Escenario Principal del Centro de Ferias del Parque Saval).

Finalmente, en el ítem musical el evento contará, entre otros artistas, con las presentaciones de Isleña Antumalen (viernes 9 de enero, 20:00 hrs), de la aclamada banda valdiviana de rock experimental Chercán (sábado 10 de enero, 20:00 hrs) y de la cantautora Natu Yunis (domingo 11 de enero, 14:00 hrs).