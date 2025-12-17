Lanzamiento del libro “¿Quién mató a Gaete?”

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 20 de diciembre – 15:00 horas.

La colección Disco Rayado de La Piedra Redonda Ediciones, consagrada a grandes álbumes de la música chilena, suma su noveno título, dedicado al inclasificable “¿Quién mató a Gaete?” (1996), un álbum sin singles amistosos para la radio, con sus canciones ordenadas como un gran circo-teatro y una sorprendente profundidad en sus letras.

A casi treinta años de su aparición, Cristofer Rodríguez revisa la historia de la obra mayor de Redolés, en un ensayo que detalla los procesos creativos y el contexto sociopolítico que inspiró un trabajo que incluye, además del icónico tema del mismo nombre, las recordadas “Eh rica”, “El espejo” y “Llegando a Yungay”.

“Es uno de los discos claves de la música popular chilena de fin de siglo, por lo inusual de su propuesta estética, porque reunió a parte de lo más selecto de la escena rockera chilena —desde Álvaro Henríquez a Claudio Narea— y porque sirvió de punto de encuentro entre el underground y el mainstream. El libro busca entender por qué una obra nacida en la marginalidad terminó resonando como un espejo de la identidad chilena”, comenta Rodríguez.

“Redolés inventó un lenguaje donde la poesía se mezcla con la calle, la historia y el humor”, agrega.

Este 2025 Mauricio Redolés celebró cincuenta años de creación y será el invitado principal para la presentación de la obra en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en un conversatorio abierto con la participación de figuras del mundo musical y literario vinculadas a su carrera.

Sobre el autor

Cristofer Rodríguez es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, magíster en Historia de Chile Contemporáneo y diplomado en Estudios de Música Popular. Es autor de Con el corazón aquí: Estado, mercado, juventudes y la Asociación de Trabajadores del Rock en la Transición a la Democracia (2022) y coautor de 200 discos de rock chileno. Una historia del vinilo al streaming 1962-2012 (ganador del Premio Pulsar 2022 a la mejor publicación musical literaria). Participó en los proyectos digitales 50 años, 50 canciones (2023) y 600 discos de Latinoamérica (2024). Ha escrito en Rockaxis, La Tercera, El Desconcierto, La Raza Cómica y Nación Rock, entre otros medios.