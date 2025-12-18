7​º Concurso de Fotografía de la Patagonia

Hasta el 10 de febrero de 2026.

Más información AQUÍ.

El 7º Concurso de Fotografía de la Patagonia ya está abierto a inscripciones, lo que brinda a los fotógrafos otra oportunidad para mostrar sus imágenes de una de las regiones más hermosas del mundo.

El concurso, en el que pueden participar fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo, se celebra cada dos años. Organizado por primera vez en 2012 por la revista internacional bilingüe Patagon Journal, es el concurso de fotografía de naturaleza y aire libre más antiguo de la región.

Al igual que en ediciones anteriores del concurso, hay cuatro categorías para las fotos tomadas en la Patagonia chilena y argentina: Vida Silvestre, Paisaje, Viajes y Cultura, y Aventura al Aire Libre. Además, hay una categoría especial, Últimos Lugares Salvajes, que admitirá fotografías tomadas en cualquier país del mundo. Esta última categoría, busca imágenes que “comunique la urgencia de conservar, proteger y restaurar los últimos lugares salvajes”.

Jimmy Langman, fundador y editor ejecutivo de Patagon Journal, dice que este concurso tan esperado es siempre una competición espectacular, que atrae una considerable atención de decenas de miles de espectadores en sus redes sociales y su sitio web durante todo el concurso. “Esta es una parte del mundo con tantos lugares fantásticos para fotografiar. Cada vez que realizamos el concurso, recibimos imágenes realmente impresionantes”, dice Langman.

Jurado

El jurado de este año cuenta con un líder medioambiental internacional, Pablo García Borboroglú, presidente de la Global Penguin Society; Juanita Ringeling, activista medioambiental, actriz y cantante chilena; y Guy Wenborne, Eliseo Miciu, Cristian Larrere, Nicolás Gantz y Andel Paulman, cinco fotógrafos de Chile y Argentina que han ganado numerosos premios y han expuesto sus fotos en libros, revistas y exposiciones de todo el mundo.

Los jueces elegirán las fotos ganadoras según criterios basados en el contenido, la composición y la originalidad. “Me encanta ver el trabajo fotográfico que hacen otras personas y ser juez en este concurso es una gran oportunidad para ver la Patagonia a través de los ojos de otros. Gran honor ser parte de este equipo”, dice Guy Wenborne, que lleva más de 35 años trabajando como fotógrafo de naturaleza y aéreo en la región.

Gracias al patrocinio de marcas líderes como Sony, Patagonia, Cruce Andino, Camper Travel y muchas otras, el concurso contará con sus mejores premios hasta la fecha.

Premios de alto nivel

El concurso de este año tiene diversos premios, incluyendo algunos viajes extraordinarios por la Patagonia para los premios principales. El ganador del Fotógrafo del Año de la Patagonia recibirá una cámara Sony Mirrorless a6700 y un viaje de 6 días y 5 noches para dos personas para explorar la Patagonia Norte de Chile, en un recorrido al aire libre por la zona de Puelo, alojando en Refugio Tawa, Puelo Libre y Rincón Bonito, además de un viaje en packraft por el río Ventisquero.

El ganador del Premio de Lectores, recibirá un viaje de 6 días junto al Cruce Andino, y navegará a través de tres hermosos lagos entre la Cordillera de los Andes. El viaje incluye estadías en Hotel Bellavista en Puerto Varas y Hotel Tres Reyes en Bariloche.

Para el Premio Últimos Lugares Salvajes, el ganador recibirá una autocaravana de Camper Travel en sur de Chile durante 7 días, una visita para dos personas a Termas de Pichicolo en Hornopirén y un set de libros de fotografía y conservación de Rewilding Chile.

Además, hay otros premios diversos de otros auspiciadores, como gift cards de las tiendas Patagonia (Chile); gift cards para equipamiento de camping marca Tribu, botellas colección especial de Klean Kanteen, libros por parte de Libro Verde, bastones de trekking de colihue de 4 Lobos, mapas-guías de AndesHandbook, gift cards de consumo en Cassis Café, entradas a Termas del Sol y números de la revista Patagon Journal.

Los ganadores recibirán sus premios en una premiación que se celebrará el próximo año en Santiago de Chile y sus fotografías se exhibirán en una exposición.

¿Cómo participar?

La fecha límite de envío de las imágenes es el 10 de febrero de 2026. Cada participante podrá enviar 1 fotografía por cada una de las categorías. Sin embargo, podrá mandar hasta 4 fotos por categoría si compra una suscripción a la revista, con lo que tendrá más opciones de ganar algunos de los espectaculares premios.

Los participantes podrán enviar sus imágenes a través del formulario accesible en el sitio web (www.patagonjournal.com), donde también obtendrán más información sobre las bases del concurso.

Detrás de Patagon Journal

Con más de 14 años de trayectoria, Patagon Journal es pionero entre los medios de comunicación de Chile y el Cono Sur enfocados en temas de conservación y medio ambiente, promoviendo la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Patagonia y de los últimos lugares salvajes del planeta.

Publicado en formato impreso y digital, Patagon Journal es una revista de colección. Nutrida de una escritura entretenida y fotografías espectaculares sobre temas vinculados a la naturaleza, el medioambiente, la cultura, los viajes y los deportes al aire libre, con el tiempo la revista ha desarrollado un público fiel y amplio con suscriptores y lectores en más de 20 países. En Chile, se puede encontrar a lo largo del país en tiendas outdoor, librerías, hoteles, aeropuertos, restaurantes y otros.

Edición anterior

En la última edición del concurso, el fotógrafo argentino Francisco Woloch, fue el ganador absoluto del certamen con la fotografía con su foto titulada “Huemul”, una hermosa imagen en blanco y negro que retrata al icónico animal en primer plano, con un paisaje totalmente patagónico con nieve y agujas de roca de fondo.

Woloch nos comparte su visión de la fotografía: “Me gusta fotografiar siempre un paisaje que pude contemplar primero durante un buen tiempo antes de hacer la fotografía. Eso es lo que más me gusta de la fotografía, y particularmente en la Patagonia los paisajes necesitan de mucha contemplación para poder absorber todo lo que hay en ellos y transmitirlo en una imagen”