Película “La Corazonada” en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Estreno: 15 de enero.

Centro Arte Alameda estrena “La Corazonada”, la nueva película del director chileno Diego Soto (“Muertes y maravillas”), que llegará a salas de todo el país el 15 de enero de 2026.

La película tuvo un destacado recorrido por festivales nacionales e internacionales, incluyendo FICValdivia, donde fue reconocida con el Premio del Público y una Mención Especial del Jurado. En el marco de su estreno, además, se realizará el ciclo Clásicos de Matiné: Carta blanca a Diego Soto, una selección de películas que inspiraron la creación del filme.



Título original: La corazonada

Título internacional: A heart as willing

Duración: 78 min.

País de producción: Chile

Idioma original: Español

Sinopsis:

Nieves administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece

condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película.

Cuando se conviertan en actores, los límites entre la ficción y el sentimiento comenzarán a desdibujarse.

Elenco:

Natacha García, Germán Insunza, Martín Insunza, Isidora Gálvez, Felipe González

Equipo técnico:

Dirección: Diego Soto

Guion: Diego Soto

Producción: Manuel Vlastelica, Fernando Fuentes, Diego Soto

Montaje: Manuela Thayer

Dirección de fotografía: Manuel Vlastelica

Diseño de sonido: Claudio Carrasco

Sonido directo: Alexis Donoso, Claudio Carrasco

Post producción de imagen: Atómica

Música: Los Vidrios Quebrados, Los Cuatro de Chile, Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns

Formato de exhibición: DCP y archivo digital

Recorrido de festivales

● WIP Encuentros Australes, Finaliza, Premio Atómica , 2024

● 32o FIC Valdivia , Competencia de Largometrajes, Chile 2025 – Ganadora del Premio del Público y

Mención Especial del Jurado.

● 49o Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo , Competencia de Nuevos Directores, Brasil 2025

● 47o Festival Internacional 3 Continents de Nantes, Competencia Internacional, Francia 2025

● 11a FECILS Festival de Cine de La Serena, Competencia Largometraje Nacional, Chile 2025 –

Ganadora Premio Especial del Jurado.

● 37o FIC Viña del Mar, Competencia Largometraje Nacional, Chile 2025

● 29o Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS, Competencia Nacional , Chile

2025