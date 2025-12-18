Película “La Corazonada” en Centro Arte Alameda
Película “La Corazonada” en Centro Arte Alameda
- Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.
- Estreno: 15 de enero.
Centro Arte Alameda estrena “La Corazonada”, la nueva película del director chileno Diego Soto (“Muertes y maravillas”), que llegará a salas de todo el país el 15 de enero de 2026.
La película tuvo un destacado recorrido por festivales nacionales e internacionales, incluyendo FICValdivia, donde fue reconocida con el Premio del Público y una Mención Especial del Jurado. En el marco de su estreno, además, se realizará el ciclo Clásicos de Matiné: Carta blanca a Diego Soto, una selección de películas que inspiraron la creación del filme.
Título original: La corazonada
Título internacional: A heart as willing
Duración: 78 min.
País de producción: Chile
Idioma original: Español
Sinopsis:
Nieves administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece
condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película.
Cuando se conviertan en actores, los límites entre la ficción y el sentimiento comenzarán a desdibujarse.
Elenco:
Natacha García, Germán Insunza, Martín Insunza, Isidora Gálvez, Felipe González
Equipo técnico:
Dirección: Diego Soto
Guion: Diego Soto
Producción: Manuel Vlastelica, Fernando Fuentes, Diego Soto
Montaje: Manuela Thayer
Dirección de fotografía: Manuel Vlastelica
Diseño de sonido: Claudio Carrasco
Sonido directo: Alexis Donoso, Claudio Carrasco
Post producción de imagen: Atómica
Música: Los Vidrios Quebrados, Los Cuatro de Chile, Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns
Formato de exhibición: DCP y archivo digital
Recorrido de festivales
● WIP Encuentros Australes, Finaliza, Premio Atómica , 2024
● 32o FIC Valdivia , Competencia de Largometrajes, Chile 2025 – Ganadora del Premio del Público y
Mención Especial del Jurado.
● 49o Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo , Competencia de Nuevos Directores, Brasil 2025
● 47o Festival Internacional 3 Continents de Nantes, Competencia Internacional, Francia 2025
● 11a FECILS Festival de Cine de La Serena, Competencia Largometraje Nacional, Chile 2025 –
Ganadora Premio Especial del Jurado.
● 37o FIC Viña del Mar, Competencia Largometraje Nacional, Chile 2025
● 29o Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS, Competencia Nacional , Chile
2025
