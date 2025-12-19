Presentación del libro “Charly García. Maravillizado (1995-2025)”

Centro Cultural Gabriela Mistral, sala C2, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 20 de diciembre – 16:00 horas.

“Charly García. Maravillizado (1995-2025)”, escrito por Sergio Cancino, es un ensayo que explora los últimos treinta años de creación de uno de los artistas más trascendentes de América Latina, con una mirada personal desde Chile.

El periodista y autor analiza la etapa más compleja del artista argentino, después de su éxito masivo en los ochenta. En sus páginas, el texto explora al caótico concepto Say No More y la relación de Charly García con Chile, además de los procesos creativos utilizados en álbumes como El aguante (1998), Influencia (2002), Rock and Roll Yo (2003), Random (2017) y La lógica del escorpión (2024). En ellos Cancino buscó las evidencias para revalorizar y poner en perspectiva la fase más disruptiva del músico.

“Yo crecí con el Charly de los noventa. La colección de covers que firmó como Casandra Lange, en 1995, fue el primer casete suyo que compré. Entré a su obra por una puerta lateral y mi fascinación por García creció en una era análoga, marcada por la lejanía geográfica y la cercanía emocional”, explica el autor, cuyo relato está coronado por la entrevista que tuvo con el músico en 2019, cuando García trajo a Santiago su espectáculo La torre de Tesla.

En la presentación participarán los periodistas Pablo Aranzaes (radio Sonar) y Pato Cuevas (radio Futuro), junto a la autora Johanna Watson. El título pertenece a la colección Entrenotas de Tucán Ediciones (www.tucanediciones.com), que posee en su catálogo libros dedicados a los chilenos Cecilia y Patricio Manns, escritos por Watson y Cuevas, respectivamente.

Sobre el autor

Sergio Cancino (Molina, 1976) es periodista y editor. Fue director y conductor de las radios Concierto, Rock & Pop y UNO. Antes trabajó en FM Tiempo. Es autor de los libros Acuario – Manuel García (2022) e Invisible – La Ley (2024), ambos publicados por La Piedra Redonda Ediciones. Participó en las antologías 100 años de la radio en Chile (LOM, 2022) e Independientes. 101 sellos discográficos (Santiago-Ander, 2024). Escribió en la revista Rolling Stone Chile, entre otros medios, y ha desempeñado la docencia sobre radio e industria musical en distintas universidades.