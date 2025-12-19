Taller sobre creación artística en contextos carcelarios

Sala Ercilla, Biblioteca Nacional, Libertador Bernardo O’Higgins 651, Metro Santa Lucía.

Jueves 8 de enero – 11:00 a 13:00 horas .

Gratis previa inscripción AQUÍ.

Un taller enfocado en las memorias y contextos de encierro realizará Colectiva La Salvaja, en el marco de la difusión de su proyecto “La Salvaja: creaciones para despertar la imaginación”.

El taller propone un espacio de encuentro en torno a metodologías de creación desarrolladas por el colectivo artístico.

Mediante el cuadernillo didáctico “Correspondencias afectivas”, recientemente lanzado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), se compartirán ejercicios prácticos de lectura, escritura y collage para la creación de registros poéticos, narrativos y gráficos de las memorias y, de esta manera, propiciar intercambios creativos y afectivos entre mujeres y disidencias.

Sobre La Salvaja

Hace diez años, La Salvaja desarrolla instancias de educación y creación artística en cárceles de mujeres, ampliando referentes e imaginarios para fomentar la práctica creativa y reflexiva. Comparten herramientas y oficios para explorar la imaginación y las memorias íntimas y colectivas, buscando contribuir a procesos de integración social.

En sus talleres han participado más de 200 mujeres y disidencias, construyendo espacios de encuentro y acompañamiento creativo y emocional.

Como colectiva han señalado que “la creación es una manera de recuperar la propia humanidad despojada en el encierro y en otros contextos sociales complejos, que también están permeados por la cárcel y el castigo”.

Esta actividad se enmarca en las actividades de difusión del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional, convocatoria 2025.