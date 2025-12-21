Teatro a Mil

3 al 25 de enero .

La fiesta cultural más importante del verano está a la vuelta de la esquina.,Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos nacionales e internacionales.

El 33° Festival Internacional Teatro a Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, tendrá como lema “SÍ IMPORTA”, reafirmando que la cultura y las artes escénicas juegan un papel crucial en la construcción de una sociedad democrática, segura y digna.

“Las artes escénicas son un motor para la transformación y la innovación, fomentan el encuentro y el diálogo, y garantizar su acceso es un derecho que debemos cuidar”, señaló Carmen Romero, Directora General de la Fundación Teatro a Mil.

Sobre la programación 2026, Carmen Romero agregó: “Toda la programación del festival se construye con enorme atención, cuidado y cariño. Creemos que, aunque estemos lejos, merecemos ver lo que está ocurriendo en el mundo en materia de artes escénicas: obras que renuevan nuestra mirada y clásicos que siguen vigentes. Latinoamérica seguirá siendo un punto de encuentro fundamental. Somos la puerta de entrada al sur del continente y queremos seguir siéndolo”.

“Nos emociona y entusiasma cada año la llegada de una nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil, del que somos aliados desde sus inicios. Estamos convencidos que el arte SÍ IMPORTA, como nos convoca el encuentro más consolidado de las artes en Chile, con más de 14 millones de espectadores en 33 años, y donde el 80% del público accede gratuitamente. En Escondida | BHP el arte y la cultura para todos SÍ IMPORTA, por eso volvemos a subir el telón, otro año más, con Teatro a Mil”, comentó René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos BHP Latinoamérica.

Por decisión del Consejo Asesor del Festival, esta edición rendirá homenaje a la trayectoria de Marco Antonio de la Parra (Santiago, 1952), psiquiatra, dramaturgo y escritor, quien ha creado un centenar de obras de teatro, además de novelas y ensayos, dejando una huella importante en la dramaturgia chilena aportando una mirada aguda sobre la identidad, la memoria y la sociedad chilena.