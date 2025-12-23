Presentación de la novela “Un fin para un principio”

Bar Liguria Lastarria, Merced 298, Metro Bellas Artes.

Jueves 22 de enero – 19:30 horas.

La obra del escritor Diego Muñoz Valenzuela será presentada por la profesora María Eugenia Góngora y el profesor Cristian Montes. Modera la escritora María Luisa Hurtado.

Sinopsis del libro

El mundo que retrata, ¿es anterior al que conocemos o posterior a él? Los humanos han decaído y están a punto de extinguirse; en su lugar, perros y gatos asumieron como especie dominante. Cuidan a los hombres y de alguna forma los veneran, en honor a un pasado que comienza a decaer o a un futuro en el cual tomarán otro lugar y permanecerán en silencio.

Un narrador invisible y etéreo, de cuya propia existencia abriga dudas, relata esta epopeya distópica que cruza varias eras, donde se van integrando razas, personajes, y elementos insólitos que obligan a adecuarse a diferentes reglas de convivencia y colaboración. Un mundo en el cual es preciso ir adaptando las formas de gobierno a la sucesiva integración de una notable galería de seres.

Más allá de la ficción distópica, en el transcurso de la novela surge una visión crítica de nuestra sociedad, cargada de simbolismos, ironía, humor y profundidad filosófica. Una sátira mordaz de la institucionalidad, una reflexión sobre el rol de las máquinas, del poder, la fe y la fragilidad del orden social, transformándose en una alegoría a las inconsistencias de un mundo que creemos eterno, aunque siempre estremecido por enormes tensiones sociales.

¿Será posible tener fe en la evolución de actores tan diferentes? ¿Se podrá construir un pacto que brinde esperanzas? Y el dilema que el lector debe desentrañar en base a sus tres epílogos: si describe el pasado de la humanidad o su futuro.