“La frontera” en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Domingo 28 de diciembre – 18:30 horas .

Entrada a $1.000 AQUÍ.

El día domingo 28 de diciembre a las 18:30 horas se exhibirá en Centro Arte Alameda la película “La Frontera”, realización chilena emblemática de 1991 y que inaugurará ciclo de cine Ópera Prima, organizado junto a la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), de la cual Ricardo Larraín, director del film, fue socio fundador.

“La Frontera” es una de las primeras expresiones del cine chileno realizadas tras el fin de la dictadura. A través de su protagonista, Ramiro Orellana (Patricio Contreras), un profesor universitario relegado a una zona costera del sur de Chile como castigo político, el film inaugura una nueva etapa del cine nacional, marcada por la necesidad de volver a narrar el país, sus márgenes y sus heridas, desde una libertad creativa largamente postergada.

El ciclo Ópera Prima busca poner en valor estas primeras obras de cineastas chilenos, presentándolas como momentos fundamentales de búsqueda, riesgo y definición autoral, donde ya se delinean las preocupaciones estéticas, políticas y narrativas que marcarán la trayectoria posterior de sus realizadores. Además, todas las funciones tendrán un precio de entrada rebajado.

El inicio del ciclo con La Frontera adquiere además una carga simbólica especial, al realizarse a casi diez años de la partida de este destacado director nacional. Tras su estreno, esa película marcó hitos fundamentales en la historia del cine chileno al obtener el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín y el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, consolidándose como una obra clave de nuestra cinematografía reciente.

El ciclo Ópera Prima se extenderá con otras funciones durante el 2026. Está organizado por el Centro Arte Alameda y la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, y se realiza con el apoyo del fondo Subvención Presidencial. Además, esta función es posible gracias a la Cineteca Nacional de Chile, que facilitó la copia de la película.