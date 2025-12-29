Noches de bolero en La Serena

12 Lunas Restobar, Av Balmaceda 824, La Serena.

Jueves 5 de febrero – 22:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Catalina y las Bordonas de Oro se presentarán por primera vez en La Serena para compartir en una velada que promete emoción y romanticismo.

Con un repertorio especial que incluirá los boleros de antaño, la banda ofrecerá una noche íntima y nostálgica, donde cada acorde invitará a revivir recuerdos y dejarse llevar por la magia de sus melodías.