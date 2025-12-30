49° Festival de Cine UC

Centro de Extensión UC, Alameda 390, Metro UC.

9 al 24 de enero.

Más información AQUÍ.

El Festival de Cine UC celebra la creatividad, la expresión y la belleza del cine con más de 48 ediciones ininterrumpidas durante el verano santiaguino, consolidándose como la muestra cinematográfica más antigua del país.

Su lema es ser una ventana que permita al público conocer y valorar diversas tendencias audiovisuales, sensibilidades estéticas y visiones de mundo que trascienden el cine estrictamente comercial, acercándose a propuestas más autorales.

Cuenta con una cuidada curatoría que se organiza en tres secciones: estrenos y preestrenos, cine chileno y lo mejor del año. Además, al realizarse en el contexto universitario, el festival se convierte en una herramienta que promueve el análisis crítico, la reflexión cultural y la comprensión histórica.