Muestra retrospectiva “Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis” en Museo de Bellas Artes

Museo Nacional de Bellas Artes, José Miguel de la Barra 650, Metro Bellas Artes.

Inauguración: 20 de enero – 18:00 horas.

20 de enero al 19 de abril.

Organizada íntegramente por el MNBA, con la curaduría de Gerardo Mosquera —uno de los curadores más influyentes a nivel internacional—, esta exposición reúne gran parte de la obra existente del colectivo, incluidas algunas piezas hasta ahora desconocidas, junto con documentación de acciones efímeras conservada en archivos públicos y privados. Se trata de un hito sin precedentes, tanto por la magnitud del proyecto como por la profundidad de la revisión histórica y crítica que propone.

Los registros de las acciones y documentos relacionados provienen del Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del MNBA y de D21 Proyectos de Arte, contando con la colaboración de cerca de quince fotógrafos y audiovisualistas que documentaron la escena cultural de la época.

La ausencia de registro impidió la circulación pública de algunas performances y acciones de arte. La retrospectiva asume las lagunas, contradicciones y silencios como parte constitutiva de la experiencia expositiva, siendo las fotografías, videos, archivos de prensa y testimonios orales, los que dan cuenta de acciones cuyo registro es limitado o inexistente.

La exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis. Retrospectiva se inscribe en el eje programático Trayectorias en foco del MNBA, orientado a revisiones en profundidad de artistas clave para las artes visuales en Chile y Latinoamérica. También es parte de la política institucional de igualdad de género, que busca saldar omisiones históricas respecto de autorías de mujeres y disidencias. Como parte de las estrategias de internacionalización, se contempla una itinerancia al Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, en septiembre de 2026.

Un fin relevante de esta muestra es situar la importancia pionera de Yeguas del Apocalipsis en el cruce entre arte, activismo y política, relevando no solo los temas de género -frecuentemente asociados a su trabajo-, sino también sus contundentes cuestionamientos sociales y políticos, desarrollados en un contexto de dictadura, represión y silenciamiento de las disidencias sexuales, especialmente en los años en que el VIH era un tema prohibido y fuertemente estigmatizado.

Esta retrospectiva se realiza tras la consagración internacional de las Yeguas del Apocalipsis, con el ingreso de su obra a colecciones como el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), reafirmando así la relevancia global de un trabajo gestado desde la marginalidad y la resistencia.

“Presentar esta exposición retrospectiva significa saldar una deuda con un colectivo icónico que en los años 80 desafió la norma y visibilizó las disidencias sexo-genéricas relegadas al margen en un contexto de represión. Esta es una exposición que nos permite abrir un espacio para reflexionar sobre la historia de las diversidades, su resistencia y a pensar el arte como un espacio de libertad y crítica. Las Yeguas del Apocalipsis, con una obra incuestionable y reconocida internacionalmente, no solo ampliaron los límites del arte en Chile y en Latinoamérica, sino que interpelaron a una sociedad atravesada por la violencia política, la homofobia y el silencio, es por ello que desde el MNBA, no podemos pasar por alto la importancia de su enorme aporte en la transformación del imaginario social” comenta Varinia Brodsky Zimmermann, directora MNBA.

“Es para mí un honor y una gran satisfacción curar la retrospectiva de unos artistas que mucho admiro, y contribuir así al conocimiento de su obra ejemplar. La radicalidad del cuestionamiento de las Yeguas a los prejuicios y a las estructuras dominantes, su subversión situada e interseccional de lo establecido, conservan plena vigencia. Junto con su imaginería visual y sus acciones duras e irruptoras, son paradigmáticos de una praxis política del arte, en el sentido más trascendente de un horizonte libertario personal y social. Esta retrospectiva constituye un esfuerzo por presentar el universo de este trabajo en toda su extensión hasta donde es posible, y por reactivar su fuerza crítica hacia el presente”, comenta el curador Gerardo Mosquera.

Sobre Yeguas del Apocalipsis

Integrada por Francisco Casas (n. 1959) y Pedro Lemebel (1952-2015), esta dupla de artistas actuó intensamente en Chile entre 1987 y 1993, cuestionando a través de sus performances y acciones de arte, el contexto político y social de los últimos años de la dictadura y los primeros del tránsito a la democracia.

Primero desarrollaron su carrera en el ámbito de la escritura y luego derivaron en las artes visuales. Su obra tiene un carácter anti-institucional y anti-registro. De ellos se ha escrito más de lo que se ha expuesto. Su obra constituye un activismo estético, enfrentado a los cánones de la belleza y sus normas establecidas con una estética cuir, camp, que se valió del simulacro y del grotesco, que se abrió paso en medio de la crisis generada por el contagio del VIH.

Desde la mirada actual, se puede decir que su accionar tiene una mirada interseccional. Denunciaron la discriminación y opresión ocurrida con la dictadura, la crisis desatada por el VIH/Sida y la homofobia. Apoyaron a los familiares de personas víctimas de la violencia política y desapariciones forzadas, a la agenda feminista y a la afirmación de las diferencias.

Sobre el curador

Gerardo Mosquera es uno de los curadores latinoamericanos más relevantes a nivel internacional. Nació en la Habana, Cuba, en 1945 y reside entre dicha ciudad y Madrid. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Es miembro del consejo asesor de varias revistas internacionales. Fue cofundador de la Bienal de La Habana (1984-1989); curador del New Museum of Contemporary Art, Nueva York (1995-2007), director artístico de PhotoEspaña, Madrid (2011-2013), curador jefe de la IV Trienal Poli/Gráfica de San Juan, Puerto Rico (2015-2016); co-curador de la III Documents, Pekín (2016) y co-curador de la Trienal de la Imagen de Guangzhou, China (2021), entre otras exposiciones internacionales.

Desde 1995 ha sido asesor en la Rijksakademie van beeldende kunsten (Academia Estatal de Bellas Artes) en Ámsterdam. Sus publicaciones incluyen libros sobre arte y teoría del arte (y un volumen de cuentos), además de 600 artículos, reseñas y ensayos en revistas, entre ellas: Art Nexus, Cahiers, Lápiz, Neue Bildende Kunst, Oxford Art Journal, Poliester, Third Text. Entre sus libros, Arte desde América Latina (y otros pulsos globales), Caminar con el Diablo. Textos sobre arte, cultura e internacionalización; como editor: Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America, y coeditado (con Jean Fisher) Over Here: International Perspectives on Art and Culture. Fue editor de Copiar el Edén, de ediciones Puro Chile. Actualmente, Mosquera se encuentra curando la exposición de Teresa Margolles para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Conversatorio Yeguas del Apocalipsis

Viernes 16 de enero, 17 horas, Salón Blanco MNBA

Participan: Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018 y Gerardo Mosquera, curador de la exposición.

Sin inscripción | Aforo limitado