Cine Club de Verano 2026 en Sala Nemesio

Sala Nemesio, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 8580, esquina Carlos Ossandón,

La Reina.

Martes 6 y 20 de enero, 3 y 17 de febrero – 19:00 horas.

Evento gratuito con previa inscripción.

Consultas: salanemesio@culturalareina.cl.

Durante el verano, el Cine Club será un espacio para descubrir y debatir películas que compiten por los grandes galardones internacionales, como los Golden Globes y los Premios Óscar 2026.

Cada sesión incluye la proyección de una cinta destacada de la temporada, seguida de una conversación guiada por un moderador para profundizar distintos aspectos de las películas.

Programación:

El martes 6 de enero a las 19:00 horas, se proyectará “Valor Sentimental” un drama familiar noruego dirigido por Joachim Trier, que muestra la historia de dos hermanas, Nora y Agnes, que se reencuentran tras la muerte de su madre con su padre ausente, Gustav, un carismático y reconocido director de cine.

Gustav regresa con la intención de rodar una película autobiográfica en la casa familiar y le ofrece el papel principal a una de sus hijas, Nora, una actriz de teatro que atraviesa una crisis personal. Cuando ella rechaza el rol, él lo entrega a una joven estrella de Hollywood, lo que desata tensiones profundas en la relación familiar. Una película que explora el duelo, las heridas del pasado, la culpa, la ambición artística y la tensionada posibilidad de reconciliación entre padres e hijos, todo en un tono íntimo, reflexivo y emocionalmente potente.

Un filme que compitió en el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el segundo premio más importante del festival, el Gran Premio del Jurado, lo que lo posicionó como una de las favoritas de la temporada de premios. Para 2026 está postulada a los Golden Globes en varias categorías, entre ellas: Mejor Película Dramática, Mejor Actriz por la actuación de Renate Reinsve y Mejor Actriz de Reparto por la participación de Elle Fanning e Inga Ibsdotter.

Para el martes 20 de enero, a las 19:00 horas, se mostrará “Un simple accidente” un thriller político de uno de los directores más importantes del cine iraní contemporáneo, Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025 por este filme. La película trata de un hombre con una prótesis en la pierna que atropella a un perro callejero mientras viaja con su esposa embarazada y su hija pequeña. Tras llevar el auto a un taller, el mecánico Vahid reconoce en él a un represor que lo torturó en prisión y lo secuestra, convencido de que es un agente del régimen.

Lo que comienza como un acto de venganza personal se convierte en una larga jornada en la que Vahid y otros sobrevivientes de la represión debaten si matar al hombre o perdonarlo. Una película que llama a la reflexión y la crítica al poder, explorando cómo el trauma y la violencia se transmiten, y si es posible romper el ciclo de venganza. Incluida en la lista de preselección para los Golden Globes 2026 en la categoría de Mejor Película y en Mejor Película en idioma no inglés.

Ambas cintas son consideradas fuertes candidatas en diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. En el caso de “Valor Sentimental” compite por los premios en Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guion original. Mientras que “Un simple accidente” figura en la preselección de Mejor Película Internacional y Mejor Director. Ambas películas proyectadas en el Cine Club Verano 2026 y posteriormente moderadas por Galia Bogolasky en Sala Nemesio.

Para febrero, la programación de estos encuentros se definirá el 22 de enero, cuando se anuncien las nominaciones a los Premios Óscar. De esta manera se cierra el ciclo con películas de alto impacto y relevancia crítica, junto a la moderación de Consuelo Castillo.

Se invita a la comunidad a participar en un espacio que prioriza la contingencia cinéfila y el diálogo en torno al cine como forma de pensamiento y expresión.