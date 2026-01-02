Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro Las Tablas, Crucero Exeter 0250, Providencia.

Viernes y sábado de enero.

Entradas disponibles en Atrápalo.cl y boletería del teatro.

En pleno corazón de Bellavista, CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+, una propuesta escénica contemporánea que invita a vivir el teatro como experiencia, encuentro y reflexión, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria.

Durante todos los viernes y sábados de enero, el Teatro Las Tablas (de Roberto Nicolini) será el punto de encuentro para esta programación especialmente curada, que reúne tres montajes teatrales con una mirada artística potente, actual y profundamente humana. Obras que dialogan con temas como identidad, memoria, deseo, política y disidencia, desde lenguajes escénicos diversos y una apuesta estética sólida.

“Este festival nace desde una convicción artística. Queremos abrir un espacio donde el teatro piense el presente, explore nuevas sensibilidades y ponga en escena historias y cuerpos que amplían nuestra forma de mirar el mundo. Más que representar diversidades, buscamos que el arte las imagine, las interrogue y las celebre,” señala Jacqueline Roumeau, directora ejecutiva de CoArtRe quien recientemente recibió el premio Trayectoria mujer artista destacada 2025 como parte de los Premios Regionales 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Como uno de los hitos de esta primera edición, el festival entregará el Reconocimiento a la Trayectoria de las Artes Escénicas CoArtRe 2026, que distingue a creadoras y creadores cuyo aporte ha marcado el desarrollo del teatro chileno. La persona homenajeada será anunciada próximamente.

Programación:

NOSOTRAS LAS MONSTRUAS

Inspirada en Las Criadas de Jean Genet, está puesta en escena propone una relectura político-social desde una perspectiva LGBTIQ+, explorando la diferencia, la otredad y los territorios simbólicos en disputa.

9 y 10 de enero | 21:45 hrs.

NOCHE TAN LINDA

La historia de José Macario–Camelia Margarita, una mujer trans que sueña con convertirse en La Lupe como forma de emancipación personal y artística. Un montaje sensible y potente que cruza identidad, memoria y deseo. Texto premiado internacionalmente en Nueva York.

16, 17, 23 y 24 de enero | 21:45 hrs.

ZONA CERO

Inspirada en el estallido social chileno, la obra sitúa su relato en una cárcel de Santiago, donde dos personajes construyen un vínculo a partir de recuerdos, ficciones cinematográficas y fracturas sociales.

30 y 31 de enero | 21:45 hrs.