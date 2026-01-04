Pascuala Ilabaca & SdC Big Band en Viña del Mar

Teatro Municipal de Viña del Mar, Arlegui 683, Viña del Mar.

Domingo 11 de enero – 20:00 horas.

Evento gratuito con previa inscripción AQUÍ.

El 2026 se inaugura con jazz y poesía. Tras un intenso proceso creativo y una serie de exitosas presentaciones en teatros y espacios educativos, el proyecto que une a Pascuala Ilabaca y SdC Big Band continúa su recorrido con un nuevo e imperdible concierto.

El álbum “El Secreto de los Arbustos”, estrenado en plataformas en noviembre pasado, nació a partir de la invitación que hizo Rodrigo Quiroz Encina —contrabajista y productor de la orquesta— y José Moraga —trombonista y director de la SdC Big Band— a Pascuala Ilabaca para expandir el sonido de la agrupación, dando como resultado uno de los trabajos más destacados de 2025; una colaboración audaz que explora temáticas profundas y sonoridades que van más allá del jazz tradicional.

“Este disco habla mucho de lo que estaba viviendo ese verano en el que comenzamos a trabajar; una temporada de bastante adrenalina, cambio y revolución interna que se tradujo muy bien en la poesía y sonoridad de la orquesta y en la temática del disco, que habla de realidades que se ocultan o que se apartan de la mirada cotidiana, como la situación de calle o la ocupación palestina, pero también el erotismo o la sencillez de la contemplación de la naturaleza. Mi motivación fue traer ritmos y melodías ajenas al jazz y fusionarlas con el color y cultura de la Big Band. Sentía que por ahí podía aportar algo nuevo”, señala la cantautora, quien durante los últimos años ha ido cultivando su relación con el jazz, colaborando con grandes exponentes del área como Andrea Motis y Snarky Puppy.

“El Secreto de los Arbustos” fue trabajado de manera paralela por José Moraga y Pascuala Ilabaca, quienes compusieron de forma independiente y luego fueron entrelazando sus ideas junto a la orquesta. El proceso creativo se dio desde el intercambio constante y el cuidado mutuo de las identidades musicales, permitiendo que cada composición encontrara su propio equilibrio dentro del conjunto.

“Hubo mucho feedback al momento de hacer los arreglos para que la orquesta cuidara la esencia de las composiciones de Pascuala y la visión musical de nosotros. El montaje de la música con la orquesta fue de joyería, tratando de no descuidar ningún detalle musical para que las obras tuvieran un alto nivel tanto interpretativo como expresivo”, detalla el director de SdC Big Band.

Con once composiciones que cruzan lenguajes musicales diversos y que representan una búsqueda colectiva arriesgada y sensible, “El Secreto de los Arbustos” se alza como una obra única.