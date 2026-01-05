Memphis La Blusera en Club Chocolate

Club Chocolate.

Sábado 10 de enero – 21:00 horas.

El concierto servirá para poder ver en escena a la banda que, en su anterior visita en noviembre, grabó lo que será un nuevo disco en vivo.

Con más de 45 años de trayectoria, Memphis La Blusera es una de las agrupaciones de blues y jazz más reconocidas a nivel latinoamericano.

Es así como los trasandinos llegarán a Santiago cargados de clásicos como “Montón de nada”, “Tonto rompecabezas”, “Gin y Cerveza”, “La flor más bella”, “Moscato, pizza y faina”, “La bifurcada”, y otros himnos del blues porteño.

Con 10 álbumes editados a la fecha, la banda presentó su -hasta la fecha- último disco en 2014 titulado “Siempre” y con canciones como “A veces dices que si” y “Maldita realidad”.

Este el primer material que la banda edita sin su histórico vocalista Adrián Otero, quien falleció en 2012. La invitación es a disfrutar de un show cargado de clásicos y éxitos incombustibles del blues y el jazz en español.