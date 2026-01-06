Exposición “Coreografías minerales” en Los Vilos

Bodegón Cultural Los Vilos,Elicura 135, Los Vilos.

Inauguración: sábado 10 de enero – 12:30 horas.

Hasta el 28 de marzo.

El próximo 10 de enero de 2026, se inaugura en el Bodegón Cultural Los Vilos la exposición “Coreografías minerales”, de la artista visual Alejandra Prieto.

“Coreografías minerales” propone una reflexión en torno a la materialidad química que compone tanto el entorno como el propio cuerpo humano. Las esculturas exhibidas —dos figuras humanas, tres agaves y una máscara de carbón— están realizadas a partir de minerales y resinas como carbón, pirita, mármol, cemento, fibra de vidrio y poliéster.

A su vez, el video presente en la exposición, registrado en el Salar de Uyuni, toma el litio como eje central, incorporando una dimensión territorial y geopolítica a la investigación material de la artista.

En esta exposición, las piezas configuran una constelación de formas humanas y no humanas que invitan a reconsiderar nuestra condición mineral, poniendo en tensión las fronteras entre cuerpo, materia y paisaje. A través de estos cruces, la muestra abre preguntas sobre las posibilidades de establecer relaciones materiales más conscientes, críticas y emancipadoras en el contexto contemporáneo.

Alejandra Prieto (Santiago de Chile, 1980) es licenciada en Artes de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha realizado exposiciones individuales en espacios como Galería Gabriela Mistral, Proyecto Fachada – Sala de Arte Público Siqueiros (Ciudad de México), Y Gallery (Nueva York), Galería Die Ecke, Sala Arte CCU, Sagrada Mercancía y Galería Madre, entre otros. De manera colectiva, ha participado en importantes instancias internacionales como la XI Bienal de La Habana, la VII Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Palais de Tokyo en París, Saatchi Gallery en Londres, Paul Kasmin Gallery en Nueva York, NC-Arte en Bogotá, MAC USP en São Paulo, National Museum of Women in the Arts en Washington D.C. y Färgfabriken en Estocolmo. Asimismo, ha sido parte de residencias artísticas en Art OMI, La Tallera, URRA, ISCP y LARA – Latin American Roaming Art.