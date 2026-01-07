Homenaje a la poeta Amanda Durán

Santiago Secreto, Loreto 213, Barrio Bellavista.

Sábado 10 de enero – 20:00 horas.

Si te interesa asistir reserva tu cupo al +56 9 5499 3460 o escribe a tairapizarroduran@gmail.com.

Liderada por la productora “Bajo Mundo”, diversos escritores, escritoras y bandas de la escena santiaguina y porteña se reunirán para recordar la trayectoria y obra de la premiada poeta chilena Amanda Durán, recientemente fallecida en junio de 2025.

Este encuentro busca unir las expresiones artísticas de Santiago y Valparaíso y comenzará con un segmento dedicado al “Registro y lecturas”, el que será secundado por un programa musical durante el que se presentarán las bandas “Cactus Andante”, “Espectro Odessa” , “Gatonauta”, “Pope Joan” y “Taira y la La Escala de Mercalli”.

Amanda Durán (nacida en Chile como Daniela Pizarro) fue una escritora prolífica y artista visual cuya obra se publicó en Chile, Perú, España, Uruguay y Argentina, y se incluyó en antologías en varios otros países. Su trabajo fue reconocido por su lenguaje único y profundo, con prólogos de autores de la talla de Nicanor Parra y Raúl Zurita. También estudió teatro, condujo programas de radio literarios y trabajó como editora.