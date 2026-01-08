18° Festival de Cine Chileno en Quilpué

Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, Aníbal Pinto 634 Quilpué.

24 al 30 de enero.

Más información AQUÍ.

El Festival de Cine Chileno (FECICH) dio a conocer la selección oficial de su Competencia Radiografía Nacional, sección que anualmente premia la creatividad y mirada de autor del cine chileno contemporáneo.

En esta edición, la competencia reúne 28 producciones cinematográficas nacionales, distribuidas en 8 largometrajes (ficción/documental), 8 cortometrajes (ficción/documental) y 12 cortometrajes de animación, consolidando una programación para todo público.

Con relación al conjunto de cintas que serán parte de la competición, Sebastián Cartajena, director artístico, asegura: “Este año hemos recibido obras de gran calidad artística y con un fuerte componente temático. Películas contingentes de nuestra realidad chilena, películas que esperamos logren conectar y también ser significativa con nuestro público. Es de destacar también la abundante cantidad de cortometrajes de animación que hemos logrado reunir y esto da cuenta también de un gran momento de la animación chilena. Creemos que esta selección representa películas que darán mucho que hablar durante el 2026 y los años venideros”.

FECICH sigue ratificando el compromiso del festival con la comunidad y la cultura en la Región de Valparaíso ofreciendo un espacio de promoción, distinción y reflexión en torno a la cinematografía nacional.

Selección Oficial Largometrajes ficción-documental

La corazonada. Dir. Diego Soto

Dir. Diego Soto Lo que no se dijo. Dir. Ricardo Valenzuela Pinilla

Dir. Ricardo Valenzuela Pinilla Al sur del invierno está la nieve. Dir. Sebastián Vidal Campos

Dir. Sebastián Vidal Campos Matapanki. Dir. Diego “Mapache” Fuentes

Dir. Diego “Mapache” Fuentes Cobija. Dir. Pamela Pequeño

Dir. Pamela Pequeño Si vas para Chile. Dir. Sebastián González Méndez y Amilcar Infante

Dir. Sebastián González Méndez y Amilcar Infante Desierto verde. Dir. Meliza Luna Venegas

Dir. Meliza Luna Venegas Después de la niebla. Dir. Miriam Heard Bey

Selección Oficial Cortometrajes ficción-documental

Carta a Guni. Dir. Diego Acosta

Dir. Diego Acosta Ürsula. Dir. Edison Cájas

Dir. Edison Cájas Lengua muerta. Dir. José Jiménez

Dir. José Jiménez Silencio azul. Dir. Matías Rojas Ruz

Dir. Matías Rojas Ruz Código sigma. Dir. Catalina Covarrubias

Dir. Catalina Covarrubias Agua fría. Dir. Antonia Martínez Valls y Meme Cabello

Dir. Antonia Martínez Valls y Meme Cabello Mamita Lidia. Dir. Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau

Dir. Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau Jugo en polvo. Dir. Sofía Flores Pinto

Selección Oficial Cortometrajes Animación

Los carpinchos. Dir. Alfredo Soderguit

Dir. Alfredo Soderguit En las estrellas bailan los perros. Dir. Constanza Barríos, Florencia de la Maza, Matías Yunge González y Raimundo Bucher

Dir. Constanza Barríos, Florencia de la Maza, Matías Yunge González y Raimundo Bucher Ngau Kahua. Dir. Loreto Gómez

Dir. Loreto Gómez ¿Dónde mueren las aves? Dir. Daniela Estay

Dir. Daniela Estay Give Origin. Dir. Esmeralda Gardeweg Maturana

Dir. Esmeralda Gardeweg Maturana Merrimundi. Dir. Niles Atallah

Dir. Niles Atallah Hilos fronterizos. Dir. Alice Volpi

Dir. Alice Volpi La pena no duerme de noche. Dir. Martín André y Josefina Montino

Dir. Martín André y Josefina Montino Gaspar. Dir. Enrique Tapia

Dir. Enrique Tapia Charagua. Dir. Elias Aguilera

Dir. Elias Aguilera El tamagochi escarlata. Dir. Francisco Visceral Rivera

Dir. Francisco Visceral Rivera Petra y el sol. Dir. Malu Furche y Stefania Malacchini

El 18° Festival de Cine Chileno es financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual junto a la producción de Ciudad Cultural y el auspicio de la Municipalidad de Quilpué. Y cuenta con la colaboración de EFE Trenes Valparaíso, DUOC UC sede Viña del Mar, la Municipalidad de Villa Alemana, Café con Historia Quilpué, El Molino y Sous Sol Restaurante, además de diversas instituciones culturales y académicas, medios de comunicación y aliados estratégicos que fortalecen su programación y proyección nacional.