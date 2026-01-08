18° Festival de Cine Chileno en Quilpué
- Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, Aníbal Pinto 634 Quilpué.
- 24 al 30 de enero.
El Festival de Cine Chileno (FECICH) dio a conocer la selección oficial de su Competencia Radiografía Nacional, sección que anualmente premia la creatividad y mirada de autor del cine chileno contemporáneo.
En esta edición, la competencia reúne 28 producciones cinematográficas nacionales, distribuidas en 8 largometrajes (ficción/documental), 8 cortometrajes (ficción/documental) y 12 cortometrajes de animación, consolidando una programación para todo público.
Con relación al conjunto de cintas que serán parte de la competición, Sebastián Cartajena, director artístico, asegura: “Este año hemos recibido obras de gran calidad artística y con un fuerte componente temático. Películas contingentes de nuestra realidad chilena, películas que esperamos logren conectar y también ser significativa con nuestro público. Es de destacar también la abundante cantidad de cortometrajes de animación que hemos logrado reunir y esto da cuenta también de un gran momento de la animación chilena. Creemos que esta selección representa películas que darán mucho que hablar durante el 2026 y los años venideros”.
FECICH sigue ratificando el compromiso del festival con la comunidad y la cultura en la Región de Valparaíso ofreciendo un espacio de promoción, distinción y reflexión en torno a la cinematografía nacional.
Selección Oficial Largometrajes ficción-documental
- La corazonada. Dir. Diego Soto
- Lo que no se dijo. Dir. Ricardo Valenzuela Pinilla
- Al sur del invierno está la nieve. Dir. Sebastián Vidal Campos
- Matapanki. Dir. Diego “Mapache” Fuentes
- Cobija. Dir. Pamela Pequeño
- Si vas para Chile. Dir. Sebastián González Méndez y Amilcar Infante
- Desierto verde. Dir. Meliza Luna Venegas
- Después de la niebla. Dir. Miriam Heard Bey
Selección Oficial Cortometrajes ficción-documental
- Carta a Guni. Dir. Diego Acosta
- Ürsula. Dir. Edison Cájas
- Lengua muerta. Dir. José Jiménez
- Silencio azul. Dir. Matías Rojas Ruz
- Código sigma. Dir. Catalina Covarrubias
- Agua fría. Dir. Antonia Martínez Valls y Meme Cabello
- Mamita Lidia. Dir. Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau
- Jugo en polvo. Dir. Sofía Flores Pinto
Selección Oficial Cortometrajes Animación
- Los carpinchos. Dir. Alfredo Soderguit
- En las estrellas bailan los perros. Dir. Constanza Barríos, Florencia de la Maza, Matías Yunge González y Raimundo Bucher
- Ngau Kahua. Dir. Loreto Gómez
- ¿Dónde mueren las aves? Dir. Daniela Estay
- Give Origin. Dir. Esmeralda Gardeweg Maturana
- Merrimundi. Dir. Niles Atallah
- Hilos fronterizos. Dir. Alice Volpi
- La pena no duerme de noche. Dir. Martín André y Josefina Montino
- Gaspar. Dir. Enrique Tapia
- Charagua. Dir. Elias Aguilera
- El tamagochi escarlata. Dir. Francisco Visceral Rivera
- Petra y el sol. Dir. Malu Furche y Stefania Malacchini
El 18° Festival de Cine Chileno es financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual junto a la producción de Ciudad Cultural y el auspicio de la Municipalidad de Quilpué. Y cuenta con la colaboración de EFE Trenes Valparaíso, DUOC UC sede Viña del Mar, la Municipalidad de Villa Alemana, Café con Historia Quilpué, El Molino y Sous Sol Restaurante, además de diversas instituciones culturales y académicas, medios de comunicación y aliados estratégicos que fortalecen su programación y proyección nacional.
