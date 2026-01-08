IV Concurso de Dramaturgia “Pedro de la Barra”

Hasta el 27 de marzo.

Más información AQUÍ.

Con el objetivo de fomentar la creación contemporánea y visibilizar nuevas voces escénicas, el Teatro Nacional Chileno (TNCh) abrió oficialmente la postulación a la cuarta versión del “Concurso de dramaturgia Pedro de la Barra”. La convocatoria, dirigida a dramaturgos y dramaturgas chilenos, se mantendrá abierta hasta el próximo 27 de marzo de 2026 y busca textos inéditos que fortalezcan la vinculación entre las y los autores nacionales y la histórica sala Antonio Varas.

En esta edición, el texto seleccionado no solo será galardonado con un premio único de $3 millones, sino que también cobrará vida sobre el escenario, ya que la producción del TNCh se hará cargo del montaje de la obra ganadora, asegurando su permanencia en la cartelera 2026 durante una temporada de 12 funciones.

Sobre la relevancia de esta instancia para la escena local, Cristian Keim, director del TNCh, destacó: “Esta es una oportunidad inmejorable para los autores nacionales, pues la verdadera trascendencia de la dramaturgia radica en que los textos cobren vida en el escenario. Contaremos con un jurado de excelencia y proyección latinoamericana. Sumado al incentivo económico, destaca el valor de ver la obra montada en uno de los espacios más emblemáticos de Chile; por ello, es fundamental que las propuestas dialoguen técnica y artísticamente con la histórica Sala Antonio Varas, sede del teatro universitario”.

Asimismo, la autoridad extendió el llamado a participar: “Cabe señalar que esta convocatoria abarca a dramaturgas y dramaturgos chilenos que residan en cualquier parte del mundo. Hacemos extensiva esta invitación confiados en lograr un gran número de postulaciones, pues se trata de una instancia sumamente significativa y nos enorgullece impulsar este proyecto. Les instamos a revisar los detalles en nuestro sitio web”.

La decisión final estará en manos de un jurado especializado, compuesto por destacadas figuras del ámbito teatral: Fernando Carrasco, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile; Cristian Keim, director del Teatro Nacional Chileno; Marco Antonio de la Parra, Premio Presidente de la República de artes escénicas (Chile); la dramaturga Ximena Escalante (México) y el dramaturgo Gabriel Calderón (Uruguay).

Quienes deseen postular pueden descargar las bases completas en el sitio web oficial o solicitarlas de manera presencial en las oficinas del teatro, ubicadas en Morandé 25, Santiago.

Ediciones anteriores

La última edición de este concurso se realizó en el año 2017 y premió la dramaturgia de Sally Campusano, radicada en Francia, titulada “El automóvil amarillo” dirigida por Marco Espinoza e interpretada por Carolina Larenas, Víctor Montero y Juan José Acuña. El diseño de la escenografía y de vestuario está a cargo de Germán Droghetti; el diseño de iluminación es de Tobías Díaz. La obra se mantuvo en cartelera durante todo junio de ese año.

Sobre los integrantes del jurado

Ximena Escalante (México) Es dramaturga y guionista mexicana, estudió artes escénicas en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM y se especializó en la RESAD de Madrid. Combina su escritura con una destacada labor docente en instituciones como CasAzul y el CCC, siendo una referente contemporánea distinguida por el Sistema Nacional de Creadores de México. Sus obras Fedra y otras griegas y Andrómaca real han sido traducidas a múltiples idiomas y montadas en escenarios de Nueva York, París y Atenas. Escalante combina su escritura teatral con guiones para cine y televisión, además de la docencia en teoría dramática.

Gabriel Calderón (Uruguay) Es dramaturgo, director y actor. Considerado una de las voces clave de la escena latinoamericana con obras traducidas a cinco idiomas, ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura en dos ocasiones. Recientemente fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2025) por su aporte internacional a las artes escénicas. Su trabajo, que incluye éxitos como Ana contra la muerte e Historia de un jabalí, destaca por una narrativa directa y provocadora.

Marco Antonio de la Parra (Chile) Es psiquiatra y dramaturgo con más de cuatro décadas de trayectoria y un legado de 100 obras estrenadas, entre ellas el clásico latinoamericano La secreta obscenidad de cada día. Miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes y director artístico del Teatro Finis Terrae, ha sido galardonado con el Premio MAX (España) y el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República.