El Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago) colabora por primera vez este año con el Lab Escénico del Festival Internacional Teatro a Mil, un espacio gratuito de formación, mediación e intercambio artístico que conecta a artistas, estudiantes y público general con el mundo de las artes escénicas a través de talleres, conversatorios post-función, foros y actividades lúdicas.

En el marco de esta colaboración, el CCESantiago acogió esta semana el estreno de la serie documental “La Cuarta Pared”, que propone un recorrido íntimo por el teatro chileno contemporáneo y sus procesos creativos y sigue a ocho destacadas compañías teatrales nacionales.

“Desde nuestro quehacer como cooperación cultural resulta coherente poder formar parte de las actividades gratuitas de formación y mediación de la programación del festival, porque es la manera de vincular los públicos a las artes escénicas desde la transferencia de experiencias y procesos, herramientas y la reflexión crítica. Qué mejor que una serie documental sobre el trabajo de reconocidas compañías chilenas”, dice Lily Duffau, coordinadora de Artes Escénicas del CCESantiago.

Codirigida por Antonia Bannen y Alberto Hayden y producida por La Patológica, la serie nace de la necesidad de poner en valor y acercar al público a un mundo tan prolífico como diverso, muchas veces desconocido fuera de las salas. La producción también incluye entrevistas a figuras emblemáticas del teatro chileno contemporáneo como Nona Fernández, Manuel Infante, Gabriel Cañas y Rocío Hernández, algunas de las cuales se grabaron en el CCESantiago.

Durante el estreno en el CCESantiago, se exhibieron los primeros capiítulos, de un total de ocho, dedicados a las compañías nacionales La Mala Clase y Los Contadores Auditores. Además, habrá una presentación por parte del equipo realizador.

“He escuchado a personas decir que no van al teatro porque vieron una obra que no les gustó. Yo creo que decir eso es como decir que no te gusta el cine o la música por ver una película o escuchar una canción que no es tu gusto. La Cuarta Pared quiere mostrar la diversidad y gran calidad que hay en el teatro chileno. Es una invitación a descubrir cuál es el teatro que te gustaría ver a ti”, indica la codirectora y actriz, Antonia Bannen.

“Trabajamos una propuesta visual particular para cada capítulo. Queríamos que en términos de cámara, sonido y montaje cada capítulo conectara con el espíritu o las búsquedas creativas de cada compañía”, añade por su parte el codirector y docente, Alberto Hayden.

La producción fue financiada por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas.