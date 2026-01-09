Orquesta Usach en Teatro Municipal de Viña del Mar

Teatro Municipal de Viña del Mar, Arlegui 683, Viña del Mar.

Jueves 15 de enero – 20:00 hora.

Entradas AQUÍ.

Una música apasionada y anhelante, empujada por los instrumentos de viento y a un ritmo vertiginoso, es la que domina la obertura de Las bodas de Fígaro, una de las óperas más populares de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Mientras la ensayaba para su estreno en 1786, se dice, el compositor pedía a la orquesta que fuera cada vez más rápida, lo más rápido que pudieran tocar sus integrantes.

Con esa pieza breve y deslumbrante se presentará la Orquesta Usach, bajo la dirección de Christian Lorca, quien debutará al frente de la agrupación. Será un concierto que tendrá un carácter juvenil y festivo, a tono con la época y los escenarios que los recibirán.

Luego de la obertura de Las bodas de Fígaro, continuará con el Concierto para clarinete, que el mismo Mozart escribió casi al final de su vida, en 1791. Para la época, fue una completa novedad: el instrumento era una invención reciente y la obra aprovecha todas sus nuevas posibilidades.

La pieza tendrá como solista a Pablo Valdés, primer clarinete de la Orquesta Usach desde el año 2017, quien se ha presentado en múltiples ocasiones como solista. Además, fue uno de los fundadores del Quinteto de Vientos Usach, ensamble de cámara que estuvo activo hasta el año 2022 y con el que llegó a grabar cuatro discos que fueron editados por Aula Records.

Para finalizar, la Orquesta Usach interpretará la Sinfonía en do mayor de Georges Bizet (1838-1875). El compositor francés la escribió cuando tenía solo 17 años, como parte de sus estudios en el Conservatorio de París, pero el manuscrito se mantuvo en un virtual desconocimiento hasta el siglo siguiente. Su estreno recién se produjo en 1935, medio siglo después de la muerte de Bizet, quien nunca llegó a saber que se convertiría en una de sus creaciones más populares.

La presentación es parte de la itinerancia permanente de la Orquesta Usach, realizada con el respaldo del Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Obertura a la ópera Las bodas de Fígaro





Concierto para clarinete en la mayor, K. 622

I. Allegro

II. Adagio

III. Rondó

Solista: Pablo Valdés

Georges Bizet (1838-1875)

Sinfonía en do mayor

I. Allegro vivo

II. Andante. Adagio

III. Allegro vivace

IV. Finale. Allegro vivace

Orquesta Usach

Director invitado: Christian Lorca