Exhibición “Astronomy Photographer of the Year” en MIM

Museo Interactivo Mirador, Punta Arenas 6711, La Granja.

Más información AQUÍ.

El Museo Interactivo de la Astronomía, el Museo Real de Greenwich y la Embajada Británica en Chile, se unieron para montar en el parque del Museo Interactivo Mirador la exhibición Astronomy Photographer of the Year, que contiene las 31 imágenes ganadoras de la versión 2024 de este concurso de astrofotografía, el más importante a nivel mundial en su tipo.

La exposición se instaló en el parque que une al mim con el Museo Interactivo de la Astronomía, espacio que hoy cumple ocho años de existencia, y promete ser uno de los atractivos veraniegos de este espacio único en América Latina, dedicado a la exhibición interactiva del universo.

Esta muestra reúne a algunos de los mejores talentos de la astrofotografía mundial y ha inspirado a otros a apuntar sus cámaras hacia los cielos y a compartir sus mejores imágenes del Universo, las cuales fueron capturadas utilizando una gama de equipos, desde cámaras y telescopios sofisticados hasta tablets y teléfonos móviles.

Entre las impactantes imágenes que los visitantes encontrarán durante el recorrido, están una impresionante toma de la galaxia Centaurus A (NGC 5128) con su sistema de ondas de marea circundante y una visualización del chorro relativista, una poderosa corriente de radiación y partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz; o la impactante captura de un raro evento donde el planeta enano Ceres pasa frente a la distante galaxia M100; alineación que ofrece un contraste dramático en escala y distancia, ilustrando la vasta diversidad del Universo.

“Estoy muy contenta de que el mim esté exhibiendo la muestra Astronomy Photographer of the Year, resultado de una de las competencias de astrofotografía más prestigiosas del mundo, organizada por el Museo Real de Greenwich del Reino Unido. Nos enorgullece como Embajada promover la colaboración entre ambas instituciones, y tener esta maravillosa exhibición bajo los cielos de Chile, la capital astronómica del mundo. Esta exposición reúne imágenes extraordinarias de fotógrafos de todas partes del mundo, profesionales y aficionados, y nos presenta las maravillas del cosmos, que esperamos contribuyan a acercar la astronomía a todos y todas”, señaló la embajadora Louise de Sousa.

Estas fotos celebran la habilidad y el ingenio de la comunidad astrofotográfica global, de hecho, esta versión del concurso atrajo casi 3.800 participantes de 58 países, cuyos trabajos fueron evaluados por un panel internacional de jueces y otorgó premios en ocho categorías temáticas. También se seleccionó a un ganador entre los participantes menores de 16 años.

“Con esta muestra temporal buscamos poner en valor nuestra relación con el cielo nocturno, la belleza del universo y la capacidad de maravillarnos a través de imágenes impactantes captadas por astrofotógrafos de renombre mundial. Las y los visitantes podrán recorrer paisajes astronómicos y conocer técnicas de fotografía que no sólo asombran por su belleza, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger el cielo nocturno y cómo, si no cuidamos la oscuridad, cada vez será más difícil seguir obteniendo este tipo de imágenes”, comentó Sergio Vásquez, encargado del Museo Interactivo de la Astronomía.

Además, los jueces otorgaron dos premios especiales: uno para los recién llegados a la astrofotografía —el Premio Sir Patrick Moore a la Mejor Revelación— y otro para el uso creativo de datos astronómicos preexistentes —el Premio Annie Maunder a la Innovación en Imagen—.