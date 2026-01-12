Cine al aire libre en Providencia

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

26 al 31 de enero – 21:00 horas.

Más información AQUÍ.

Como cada año, el CCESantiago llenará las noches del verano santiaguino con una selección de lo mejor del cine reciente, en una de las actividades más esperadas y con más trayectoria del centro cultural.

La nueva edición de “Cine a la fresca” se celebrará del 26 al 31 de enero, con acceso gratuito por orden de llegada hasta completar aforo.

En total, se proyectarán al aire libre seis premiadas películas de Chile, España y Ucrania, en la terraza del CCESantiago, a partir de las 21:00 horas.

Programación

El ciclo arranca el lunes 26 de enero con la película chilena “Denominación de origen” (2024), del director Tomas Alzamora, una comedia que mezcla ficción y documental y que ha sido uno de los fenómenos de taquilla de los últimos años en Chile. El humor, la identidad local, el sentido de comunidad y las luchas colectivas están presentes en cada instante de esta historia, en la que los protagonistas son los miembros de una organización social de San Carlos, en la Región de Ñuble.

El martes 27 será el turno de “Sorda” (2025), de la directora española Eva Libertad y en la que se exploran los conflictos que surgen en una pareja formada por una mujer sorda y un hombre oyente que van a ser padres de su primer hijo.

En la tercera jornada, el miércoles 28, se exhibirá “Los destellos” (2024), de la española Pilar Palomero. Basada en un relato de la escritora vasca Eider Rodríguez, la película cuenta la historia de una mujer que un buen día recibe un encargo esencialmente raro.

El jueves 29 se proyectará “Shchedryk (Canción de Paz)” (2022), de la ucraniana Olesia Morhunets-Isaienko y en la que se retrata las durísimas condiciones de vida de tres familias de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial.

El viernes 30 será el turno de la película española “Tras el verano”, el primer largometraje de la directora Yolanda Centeno, que debuta con una historia sobre la custodia compartida y los nuevos modelos de familia.

El ciclo concluirá el sábado 31 con la película “La buena suerte”, de la afamada realizadora española Gracia Querejeta, que en esta ocasión ha adaptado la novela homónima de la escritora Rosa Montero y juega con drama, romance y thriller policíaco.