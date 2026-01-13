BierFest Huasco Bajo 2026

Sábado 17 de enero

Ex Pampilla de Huasco Bajo, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas.

Este sábado 17 de enero se realizará una nueva edición del BierFest Huasco Bajo, evento que combinará música en vivo, cerveza artesanal y actividades familiares en la Ex Pampilla de Huasco Bajo, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas.

La jornada contará con la presentación de las bandas Fabulosos Negros, Bala Perdida, Innerte, Apuesta Ilegal, Simio con Machete y Los Cassata, además de un grupo por confirmar. La programación busca reunir propuestas musicales locales y regionales en un ambiente abierto a todo público.

Junto a la oferta musical, el festival incluirá la participación de emprendedores cerveceros de la provincia del Huasco, quienes presentarán distintas variedades de cerveza artesanal, además de espacios de encuentro y esparcimiento para vecinos y visitantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo es consolidar un evento cultural y recreativo que impulse la vida comunitaria y el turismo local durante la temporada de verano.

El BierFest Huasco Bajo se ha convertido en una de las principales actividades estivales de la comuna, convocando a familias, jóvenes y visitantes en torno a la música y la producción local.

