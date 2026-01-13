Exposición de arte Carácter UDP

Miércoles 14 de enero de 2025, 19.00 horas

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (FAAD) UDP, Av. República 180, patio central.

Formas creadas a partir de restos automotrices encontrados en Santiago; telas blandas y relleno sintético; tela hidrosoluble, agua y sal, son algunas de las 38 obras que formarán parte de Carácter 2026, la exposición organizada por la Escuela de Arte UDP y que este 14 de enero inaugurará su versión número 17. Esta exhibición reúne año a año los trabajos de estudiantes que egresan de la escuela y ha logrado consolidarse como un referente del arte joven.

Como ya es su sello, en cada versión se presentan obras en distintos formatos, escalas y soportes que, entre otros aspectos, destacan por la investigación material y su aporte a los nuevos debates sobre cultura y visualidad. En esta ocasión, la atención se centra en la conexión entre lo individual y lo colectivo y las problemáticas propias de los tiempos actuales.

Esta decimoséptima edición se caracteriza por la amplitud de enfoques materiales y discursivos, así como por un marcado interés en problemáticas contemporáneas abordadas desde experiencias personales y colectivas. Carácter 2026 propone un recorrido que enfatiza el proceso, la investigación y la experimentación, reafirmando el compromiso de la Escuela de Arte UDP con una formación crítica, situada y en diálogo permanente con su contexto social y cultural”.

La exhibición, que tendrá lugar en el patio central de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (FAAD) UDP, es una instancia que busca enriquecer tanto la experiencia de sus expositores, como la práctica educativa en la escuela. A lo largo de sus dieciséis ediciones anteriores, Carácter se ha consolidado como un evento relevante dentro del circuito de arte contemporáneo en Santiago, ampliando sostenidamente su público y reconocimiento. La muestra destaca por evidenciar la diversidad de miradas, la apertura reflexiva y la singularidad metodológica que caracterizan a la Escuela de Arte UDP, posicionándose como una instancia de referencia para el arte emergente.