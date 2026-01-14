Estreno y cineforo: “La Corazonada” de Diego Soto en Centro Arte Alameda

Estreno “La Corazonada” y conversatorio

15 de junio, a las 19:00 horas, en Centro Arte Alameda

La Corazonada (2025), reconocida con el Premio del Público en el 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia, será estrenada en cines a lo largo del país este 15 de enero. El mismo día a las 19:00 horas, la película dirigida por el cineasta chileno Diego Soto tendrá una función especial en Centro Arte Alameda, evento que contará con la presencia del director y el equipo de la película. ¡Las entradas ya se encuentran disponibles en Passline! Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La Corazonada fue creada y filmada en la localidad de Doñihue, en las cercanías de Rancagua, y cuenta la historia de Nieves, quien junto a su hijo administra un pequeño centro de eventos en su parcela, durante un verano que resultará inolvidable.

Melodramática, cómica y romántica: La Corazonada es sencilla y conmovedora. Evoca momentos estivales y transmite la sensación mágica de aventurarse a un nuevo amor. La protagonista, Nieves, siente cómo su vida da un giro inesperado cuando un motociclista se enamora de ella y quedan de acuerdo en tomar once. Además, un equipo de jóvenes cineastas decide incluirlos en la grabación de su nueva película, desdibujando los límites de lo cotidiano y la ficción. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con una delicadeza acompañada por música de Los Cuatro de Chile y Los Vidrios Quebrados, y composiciones clásicas de Frédéric Chopin y Camille Saint-Saëns, la película es emocionante y cercana, y destaca por su singular modelo de producción, ya que los personajes son interpretados por familiares del director: su tía (Natacha García) y tío (Germán Insunza), quienes llevan más de 30 años juntos en la vida real, pero deben interpretar en esta ficción a dos desconocidos

El director, Diego Soto (1993), oriundo de Rancagua, egresó de la Escuela de Cine de Chile, y ha realizado los cortometrajes documentales “¿Cómo se llega a La Moneda?” (2019) y “Dos Octubres” (2021), y los largometrajes “Un fuego lejano” (2019) y “Muertes y maravillas” (2023), galardonado con el Premio Especial del Jurado en el 24° BAFICI, el Premio Especial del Jurado en el 30° FICValdivia y el Premio de la Competencia Nacional en el 27° FIDOCS.

La película, que llega a salas de cine gracias a Centro Arte Alameda Distribución, tuvo un destacado recorrido por festivales nacionales e internacionales. Además del Premio del Público en FICValdivia, también obtuvo una mención especial del jurado en la Selección Oficial de Largometrajes. En el Festival de Cine de La Serena se llevó el Premio Especial del Jurado y luego fue exhibida en FIDOCS como parte de la Competencia Nacional.