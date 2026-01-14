Lanzamiento libro de poesía contemporánea “El Hombre Pájaro” de Prabhat Deva

El próximo 17 de enero, a las 19:30 horas, el autor chileno Prabhat Deva presentará su libro El Hombre Pájaro en el Centro Ananda Marga, ubicado en Padre Miguel de Olivares 1482, Santiago. La actividad se realizará con entrada liberada.

El Hombre Pájaro, debut literario del autor, inaugura la serie Microiluminaciones, un proyecto poético que se articula como una experiencia contemplativa, donde la palabra dialoga con el silencio, el símbolo y la voz interior. La obra se inscribe en la poesía contemporánea y propone un recorrido introspectivo marcado por la sensibilidad y la búsqueda espiritual.

El libro transita entre la prosa poética y el verso, desplegando una escritura que se distancia de cualquier marco doctrinal para situarse en el terreno de la experiencia personal y la libertad expresiva del lenguaje poético. A través de imágenes y atmósferas intuitivas, la obra invita a una lectura pausada, abierta a la reflexión y a la contemplación.

La publicación cuenta con un prólogo de Gilda Luongo, doctora en Literatura por la Universidad de Chile, ensayista y académica, y con ilustraciones de Nityaprema Devii, Licenciada en Artes por la misma casa de estudios. El diseño editorial privilegia el uso del espacio en blanco y una estética sobria, coherente con el tono íntimo de la propuesta.

Prabhat Deva (1977, Santiago de Chile) inicia su camino en la escritura a los 21 años. A lo largo de más de veinticinco años de trabajo creativo ha desarrollado una obra que transita entre la poesía y la narrativa breve, marcada por una constante búsqueda simbólica y reflexiva. El Hombre Pájaro es el primero de una serie de títulos concebidos a lo largo de ese proceso.