Instituto Francés de Chile y Congreso Futuro presentan La Noche de las Ideas 2026

Viernes 16 de enero, 15.30 – 18.30 hrs

Centro Cultural CEINA – Sala Teatro de Cámara

En francés con traducción simultánea al español

Abrir el camino es la temática de la edición 2026, a realizarse el viernes 16 de enero, de 15.30hrs a 18:15 hrs, en la Sala Teatro de Cámara del Centro Cultural CEINA, en el marco de Congreso Futuro.

La Noche de las Ideas es un evento anual que promueve el diálogo abierto y la reflexión colectiva en torno a temas de interés global que trascienden disciplinas, fronteras y culturas. Este encuentro invita a reflexionar sobre las modalidades de acción efectiva frente a los grandes desafíos contemporáneos, destacando la necesidad de fortalecer la participación de las juventudes y de las sociedades civiles en la toma de decisiones públicas.

Acerca de La Noche de las Ideas

Creada en Francia en 2016 por el Institut Français, La Noche de las Ideas es un evento anual mundial que reúne simultáneamente a cientos de instituciones culturales y académicas —cines, bibliotecas, museos, centros artísticos y universidades— para celebrar la libre circulación de las ideas y del conocimiento entre países, culturas, disciplinas y generaciones.

Conferencias: Comprender nuestra relación con lo vivo

Conferencia 1

Pensar la animalidad hoy: del animal-máquina a la Etología filosófica

La concepción cartesiana del animal-máquina está obsoleta. Quien desee pensar la animalidad hoy se enfrenta a un cuádruple desafío: el colapso espectacular de la biodiversidad a partir de la segunda mitad del siglo XX, el paso del animal-máquina al animal-sujeto, el descubrimiento de capacidades inesperadas en el mundo vegetal y el desafío que plantea la animalidad artificial de la IA y de la robótica performativa. En esta perspectiva, la etología filosófica busca plantear hoy la cuestión de la animalidad en el marco de una teoría general de los agentes vivos que deja atrás la zoología pura para entrar en un espacio híbrido más amplio y compuesto entre la biología, las ciencias humanas y sociales y la ingeniería de la información y de la comunicación.

Dominique Lestel

Dominique Lestel enseña filosofía contemporánea y etología filosófica en el Departamento de Filosofía de la École Normale Supérieure de París. Conocido por su trabajo en filosofía de la biología y ciencia cognitiva. Explora las relaciones entre los seres humanos y otras especies. Ha recibido numerosas distinciones. En particular, fue laureado por la Japan Society for the Promotion of Sciences (2017), fue Berggruen Fellow en el Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford (2018-2019) y Visiting Professor en la Universidad de Tokio (invierno-primavera de 2025). Ha escrito numerosos libros, dos de los cuales han sido traducidos al español en Chile.

Conferencia 2

Hacer sociedad con lo vivo: experiencias, representaciones y transformaciones contemporáneas

Las relaciones con lo vivo no se reducen ni al conocimiento de la biodiversidad ni a la experiencia directa de la naturaleza. Se construyen en una relación dinámica entre experiencias vividas, representaciones sociales y marcos colectivos. Hoy, reflexionar sobre nuestra relación con lo vivo implica enfrentarse a desafíos estrechamente vinculados: la erosión de la biodiversidad, los efectos de los entornos en la salud y el bienestar, y la necesidad de renovar las formas de educación y compromiso ecológico. Esta intervención propone abordar la relación con lo vivo como un objeto simultáneamente psicológico, social y político, situado en la articulación entre lo individual y lo colectivo, y como un eje central de las transformaciones ecológicas contemporáneas.

Alix Cosquer

Es una científica socioambiental francesa cuyos trabajos se centran en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y en la manera en que estas se transforman frente a los desafíos ambientales contemporáneos. Especialista en psicología ambiental y geografía social, se interesa particularmente por la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y los vínculos entre naturaleza y salud. Investigadora en el Centro de Ecología Funcional y Evolutiva (CEFE – CNRS / Universidad de Montpellier), desarrolla un enfoque interdisciplinario que combina ciencias humanas y ciencias naturales, a menudo dentro de proyectos de investigación-acción que involucran a ciudadanos, escuelas o instituciones públicas. Su trabajo busca comprender y transformar las prácticas ambientales, promoviendo al mismo tiempo una reconexión sensible y social con el mundo vivo.

Moderación: Paloma Ávila, periodista.

Panel: Repensar el aprendizaje desde las neurociencias

Expositores

Andrea Slachevsky Chonchol

Profesor e investigador en neurociencias en la Universidad de Valparaíso, es cofundador e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV) y del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Es doctor en neurociencias por la Universidad Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) y realizó un posdoctorado en la Universidad de Yale.Sus investigaciones se centran en la neurobiología evolutiva de los sistemas sensoriales, así como en los mecanismos del aprendizaje y la memoria, especialmente en el contexto de la neurodegeneración y el envejecimiento. Asimismo, ha formado parte de numerosos comités científicos y participa activamente en la formación y la divulgación del conocimiento en neurociencias.

Evelyn Cordero Roldán

Doctora en Neurociencias, docente e investigadora. Es Directora Ejecutiva de la Fundación Arrebol, organización dedicada a la formación docente y al desarrollo de iniciativas de educación basada en evidencia. Su trabajo se sitúa en el cruce entre neurociencia cognitiva y educación, con foco en creatividad, atención y funciones ejecutivas en contextos escolares. Ha desarrollado investigaciones e intervenciones educativas y utiliza herramientas como EEG y evaluaciones conductuales para estudiar procesos asociados al pensamiento divergente y la flexibilidad cognitiva, buscando traducir estos hallazgos en prácticas pedagógicas aplicables, inclusivas y realistas. Participa activamente en la formación de docentes y equipos educativos, así como en la divulgación científica, promoviendo una mirada crítica sobre las oportunidades y límites de llevar evidencia neurocientífica al aula.

Adrian Palacios

Doctor en Neurociencia de la Université de Pierre et Marie Paris VI. Fue profesor visitante e investigador asociado de la Universidad Henri Poincaré e INRIA, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia, Miembro Consejo Asesor para la Red de Laboratorio Universitarios de Diagnóstico de Covid-19 y del Consejo Asesor Ministerial para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Actualmente es Investigador y Profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Investigador Asociado en el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, miembro ad-honorem del claustro de Profesores del Doctorado en Ingeniería de Sistemas Complejos en la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro ad-honorem del claustro de Profesores del Doctorado en Ciencias, mención Biología Molecular, Celular y Neurociencias en la Universidad de Chile. Cuenta con más de 25 publicaciones en diversas revistas científicas.

Moderación: Paloma Ávila, periodista