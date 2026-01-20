Estreno obra “En la banca, si te he visto no me acuerdo”

Estreno: Sábado 31 de enero

Hora: 21:00 horas

Lugar: Sala Los Leones, Ernesto Pinto Lagarrigue 354

¿Qué pasa cuando la vida se reduce a esperar? ¿Qué se dice, qué se imagina, qué se posterga mientras la oportunidad prometida no aparece? En la banca, si te he visto no me acuerdo, obra del dramaturgo chileno Francisco González Hermosilla, propone en clave comedia una mirada sobre la espera y las promesas que no terminan de cumplirse.

La acción transcurre en un espacio mínimo: una banca. Allí coinciden Sara, Checho, Ivo y Lily, cuatro personas que esperan ser atendidas por una figura ausente —el “pelao Astudillo”—, personaje que nunca aparece, pero cuya presencia se impone como símbolo de la burocracia, las promesas incumplidas y las oportunidades siempre postergadas. Mientras esperan, conversan, discuten, fantasean y se observan, dejando ver sus aspiraciones, frustraciones y distintas formas de enfrentar una realidad incierta.

Una obra chilena que aborda, desde el humor, la espera y las expectativas frustradas a través de cuatro personajes que comparten un mismo espacio. La comedia avanza a partir de diálogos simples, de un lenguaje profundamente chileno y coloquial, y de situaciones reconocibles que construyen una relación inmediata con el público.

En un contexto donde la espera, la incertidumbre y los trámites se han vuelto parte del día a día, la obra dialoga directamente con la experiencia cotidiana de las y los espectadores, proponiendo una mirada cercana y accesible sobre una situación ampliamente compartida.

“En la banca es una obra sin grandes pretensiones: nace con la idea de entretener y de mirarnos en el espejo de la espera. Hoy, de una u otra forma, todas y todos estamos esperando algo”, señala el director Javier Mora.

“La banca es un símbolo muy simple pero muy potente. Ahí aparece esa espera individual, esa sensación de que algo puede pasar… o no. Los personajes van igual, por si acaso, porque siempre queda la esperanza mínima de que algo se mueva”, agrega.

El elenco está integrado por Cata Vera, Cinthya Fuenzalida, Carlos Valenzuela y Javier Mora, quienes dan vida a un grupo diverso y complementario: Sara, la optimista que se resiste a perder la esperanza; Lily, oportunista y seductora, que sabe lo que quiere y utiliza sus herramientas para conseguirlo; Checho, el indeciso permanente, que busca su lugar sin encontrarlo; e Ivo, el más callejero y realista del grupo, un vividor que no cree demasiado en que la espera resulte, pero que igual va “por si acaso”.

La dirección está a cargo de Javier Mora, actor, productor y director de teatro con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en televisión, cine, artes escénicas y el sector publicitario.

El estreno de En la banca, si te he visto no me acuerdo se realizará el sábado 31 de enero de 2026 en Sala Los Leones, con apertura de puertas a las 20:00 horas e inicio de la función a las 21:00 horas.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Francisco González Hermosilla

Dirección: Javier Mora

Elenco: Javier Mora, Cata Vera, Cinthya Fuenzalida, Carlos Valenzuela

Producción: Javier Mora – Lissa Domínguez

Género: Comedia