Sideshow de Royel Otis en Lollapalooza 2026

Entradas a partir del mediodía del 22 de enero

Concierto en Sala Metrónomo el jueves 16 de marzo

El dúo australiano Royel Otis es el nuevo nombre confirmado para los sideshows de Lollapalooza Chile 2026. La banda se presentará el próximo jueves 16 de marzo en Sala Metrónomo, en una jornada diseñada para disfrutar de cerca uno de los proyectos más destacados del indie pop actual.

Formado en Sídney por Royel Maddell y Otis Pavlovic, el dúo se ha consolidado rápidamente gracias a una propuesta que fusiona el indie pop y el rock alternativo con una sensibilidad melódica directa, guitarras envolventes y letras íntimas.

Su carrera despegó con EPs como Campus y Bar & Grill, además de singles que acumulan millones de reproducciones y una rotación constante en radios alternativas globales. En los últimos años, Royel Otis ha recorrido Europa, Estados Unidos y Oceanía, participando en los festivales más importantes y posicionándose como uno de los nombres emergentes más sólidos de la escena internacional.

Las entradas para este sideshow estarán disponibles en Passline a partir del mediodía del 22 de enero

Su presentación en Lollapalooza Chile está fijada para el próximo sábado 14 de marzo.