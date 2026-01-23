Agrupación Bordadoras de Miramar presenta exposición textil en Centro Cultural Bosque Nativo

Desde el 21 hasta el 29 de enero

En Centro Cultural Bosque Nativo, Vicente Pérez Rosales 1309, Puerto Varas

La entrada es liberada.

Entre el 21 de enero y hasta el 29 del mismo mes, Centro Cultural Bosque Nativo tendrá en exhibición “Bordadoras de Miramar” de la Agrupación Bordadoras de Miramar, un trabajo textil vinculado a la memoria, los oficios tradicionales del mar y el territorio que habitan.

La Agrupación Bordadoras de Miramar, es un colectivo de mujeres de la costa valdiviana, quienes a través del bordado lanigráfico, han construido un lenguaje propio que recoge saberes transmitidos de generación en generación y los transforman en imágenes cargadas de identidad y sentido.

Esta exposición invita al público a acercarse a una práctica artística que surge del hacer compartido y del habitar el territorio, proponiendo una mirada pausada y atenta sobre la costa valdiviana, sus historias y recovecos.

Cada obra nace de la observación cotidiana del entorno costero y de una relación íntima con el paisaje, el trabajo manual y la vida comunitaria. El bordado se convierte así en un medio de expresión y registro, donde el tiempo, la experiencia y la memoria se entrelazan puntada a puntada, dando forma a un patrimonio vivo.

El trabajo del colectivo ha sido reconocido a nivel regional y nacional por su aporte al rescate y difusión del patrimonio cultural inmaterial, labor que se expresa no solo en sus obras, sino también en procesos de formación, exposiciones y proyectos comunitarios. En 2019, la agrupación recibió el Premio Regional del Patrimonio, en reconocimiento a su contribución al resguardo de la memoria cultural de la Región de Los Ríos.

De la misma forma, el próximo jueves 29 de enero a las 15:00 horas, tendremos el lanzamiento del libro “Bordadoras de Miramar” escrito por Hilda Gallegos – Bertuline y editado por Librería Mackay.

Este libro es una invitación a mirar el territorio con atención y reconocer la belleza que nos rodea y a comprender que crear con las manos es una forma de cuidar y contar.