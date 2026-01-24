Teatro ICTUS recibe el nuevo estreno del Taller de Montaje “Pájaro Azul”

29, 30 y 31 de enero / 20:00 horas

Merced 349, Teatro ICTUS

Compra tus entradas a través de Ticketplus

Valor entradas: $6.000 general

Bajo el lema #ICTUSCOMUNIDADES – en donde Teatro ICTUS se compromete a contribuir y brindar su espacio a nuevas generaciones de artistas que trabajen en comunidad – es que recibe a 12 actrices y actores adolescentes con alto nivel de formación actoral, con su nuevo estreno, “Violeta, retazos de una Parra”. Esta obra es el resultado del Taller de Montaje de Pájaro Azul, proyecto pedagógico avanzado con 10 meses de investigación, entrenamiento actoral, vocal y musical. Bajo la dirección del actor, director y coach de actores en teatro y cine, Khaled Darwich, el proyecto es desarrollado como residencia artística en conjunto con la “Comunidad Escénica”, espacio clave para el desarrollo de artistas y procesos escénicos profesionales.

La obra es una creación colectiva que revisita la figura de Violeta Parra desde la mirada de nuevas generaciones. La dramaturgia se construye a partir de fragmentos de la vida, cartas y canciones en vivo de la autora nacional, proponiendo una búsqueda sensible y contemporánea que intenta comprenderla no sólo como ícono, sino como pensamiento vivo. La historia cuenta cómo un grupo de estudiantes junto a su profesora, inician una búsqueda misteriosa sobre la emblemática folclorista nacional, intentando a través de retazos de su vida, cartas y canciones en vivo, revivirla y por qué no, llegar a comprenderla.

El elenco está conformado por Emiliano Monroy, Violeta Ramos, Amparo Lamilla, Amanda Jiménez, Camilo Bugueño, Naima Tanter, Alondra González, Rafael Carvallo, Josela Sánchez, Julieta Vargas, Mitsabed Montes, Leon Albornoz y la temporada se extenderá desde el 29 al 31 de enero a las 20:00H en Teatro ICTUS.

Ficha Artística

Dirección: Khaled Darwich Moreno

Dramaturgismo y Diseño escénico: Khaled Darwich

Dramaturgia: Colectiva

Asesoría dramatúrgica: Patricio Yovane

Elenco: Emiliano Monroy, Violeta Ramos, Amparo Lamilla, Amanda Jiménez, Camilo Bugueño, Naima Tanter, Alondra González, Rafael Carvallo, Josela Sánchez, Julieta Vargas, Mitsabed Montes, Leon Albornoz

Dirección sonora y musical: Gonzalo Ramos

Diseño de vestuario y realización: Valentina San Juan

Realización escenográfica: Álvaro Salinas Marambio

Marketing y diseño gráfico: Cultura Woaw y Loreto Pérez

Producción: Khaled Darwich, Loreto Pérez y Pájaro Azul

Espacio de ensayo y Residencia Artística: Comunidad Escénica