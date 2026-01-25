Jornadas de Observación Astronómica en Planetario USACH

Martes 27 y miércoles 28 de enero desde las 20.30 horas

Entradas a la venta en planetariochile.cl

“¿Te gustaría acercarte más al universo este verano? En Planetario USACH estaremos realizando nuestras jornadas de observación astronómica los días martes 27 y miércoles 28 de enero y también el martes 24 y miércoles 25 de febrero. En estas jornadas mezclamos observación con telescopios de la Luna y sus cráteres y de Júpiter y sus lunas con la experiencia inmersiva que ofrece Planetario con la presentación de películas en 360 grados y charlas del cielo con nuestro proyector Carl Zeiss VI. Nuestro proyector hace girar en 360 grados cinco mil estrellas, idénticas a las del cielo nocturno de una noche despejada, con sus 160 lentes”, señala Constanza Yovaniniz, astrónoma de Planetario USACH.

Las y los asistentes podrán observar Júpiter y sus satélites y la Luna junto a sus cráteres con telescopios. La jornada comenzará a las 20.30 hrs. con una película FullDome de Planetario, una charla del cielo nocturno y el tradicional Show de constelaciones, donde se podrán ver las estrellas y constelaciones gracias al clásico proyector Carl Zeiss VI. Esta es la programación de nuestras películas inmersivas en 360° de contenido astronómico:

Martes 27 de enero: Película “Eclipse”

Miércoles 28 de enero: Película “Luces del Infinito”

Martes 24 de febrero: Película “Eclipse”

Miércoles 25 de febrero: Película “Sistema Solar”

Posteriormente, se observará Júpiter y sus satélites y la Luna junto a sus cráteres con telescopios en la explanada del Planetario. La observación se realizará en Planetario (Alameda 3349, metro Estación Central). Las entradas tienen un valor único de $14.000 (precio único para todas las edades) Estacionamientos gratuitos al interior del Planetario.