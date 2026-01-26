Conversatorio exposición “Cælatura” en Sala GASCO

Participantes: el artista Jorge Martínez y el curador José de Nordenflycht

Inscripción previa en mediacionsalagasco@gasco.cl

Dirección: Santo Domingo 1061, Santiago (Metro Plaza de Armas)

Este verano, Santiago suma un panorama gratuito para los amantes del arte. La Sala Gasco Arte Contemporáneo invita al conversatorio “Cuando grabar es esculpir y narrar es dibujar” que reunirá al artista Jorge Martínez García, actualmente en exhibición en la galería con su muestra “Cælatura”, y al artista y curador José de Nordenflycht, en un diálogo abierto sobre la exposición, el oficio del grabado y la trayectoria creativa del autor.

El encuentro abordará la técnica del aguafuerte, usada en la muestra, así como el proceso de trabajo que Jorge Martínez García ha desarrollado en los últimos 30 años. La actividad finalizará con un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes.

Este evento se realizará el jueves 29 de enero, a las 11:00 horas, en la Sala Gasco Arte Contemporáneo, ubicada en Santo Domingo 1061 (Metro Plaza de Armas).

La exposición “Cælatura” reúne 26 obras que recorren tres décadas de experimentación en torno al aguafuerte y que estará abierta al público hasta el 13 de febrero. En ellas, Martínez García usa la práctica del aguafuerte donde se advierte una valoración sobre los orígenes y la persistencia del grabado como lenguaje filosófico y estético. Su mirada hacia las formas naturales —moluscos, árboles, estructuras orgánicas— se transforma en un ejercicio de abstracción donde la figura inicial se disuelve en ritmo, línea y gesto.