Película “Cartas a mis padres muertos” en Centro Arte Alameda

Documental titulado “Cartas a mis padres muertos”

Domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas, Centro Arte Alameda – Sala CEINA

El próximo domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas, Centro Arte Alameda – Sala CEINA presentará una función especial de cine que incluirá un conversatorio posterior con el reconocido cineasta chileno Ignacio Agüero, una de las figuras fundamentales del cine documental latinoamericano. Se proyectará su más reciente documental titulado “Cartas a mis padres muertos” (2025) y las entradas ya se encuentran disponibles en Passline. Este cineforo se enmarca en un ciclo de conversatorios, que son un Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En “Cartas a mis padres muertos” el realizador se dispone a crear la forma de poner al día a sus padres de los sucesos tanto íntimos y familiares como sociales y políticos desde la muerte del padre, días después del triunfo de Allende hasta hoy.

La película repasa cincuenta años de la vida del cineasta y del país en base a materiales de archivo personales, familiares y públicos más material filmado hoy, en un tejido íntimo, social y político que persiste en la forma indagatoria y exploratoria del cine de Agüero.

Ignacio Agüero (1952) es un referente importante en el cine documental en América Latina. En 1978 filma su primera película “Hoy es jueves cinematográfico” con la que da inicio a una prolífica filmografía que ya por más de cuatro décadas ha contribuido a construir una mirada profunda y crítica sobre la sociedad chilena. El realizador ha explorado con coherencia y creatividad las posibilidades del cine como herramienta de observación, memoria y transformación, desde una perspectiva sensible y siempre desde la libertad de lo profundamente cinematográfico.

Entre sus obras destacan “Cien niños esperando un tren”, “El diario de Agustín” y “Notas para una película”. Su filmografía ha circulado en diversas retrospectivas en destacadas instituciones culturales internacionales como el Centro Pompidou y la asociación Documentaire sur Grand Écran en París y el Lincoln Center en Nueva York.

Moderado por Francisca Lila, programadora de Centro Arte Alameda, la función de este domingo 1 de febrero ofrecerá un diálogo abierto con el público, instancia en la que Agüero abordará su proceso creativo, su trayectoria y su mirada crítica sobre el cine: memoria y realidad social, ejes centrales de una obra que ha marcado a generaciones.