Obra “Esperando la carroza” en Teatro Camino

30 y 31 de enero de 2026, a las 20:30 horas, en Teatro Camino (Antupirén 9400, a pocos metros del ingreso a la Comunidad Ecológica de Peñalolén)

Entradas en www.teatrocamino.cl

La historia que inspiró una de las películas más populares del cine argentino, regresa este 30 y 31 de enero (20:30h.), con una adaptación realizada por un grupo formado en talleres de actuación de Teatro Camino, dirigidos por la destacada actriz y profesora guía, Hitzka Nudelman.

La puesta en escena muestra a cuatro hermanos de distintas clases sociales, que deben decidir quién cuidará a Mamá Cora, la matriarca del clan, y se enfrascan en una discusión llena de acusaciones cruzadas y secretos mal guardados, que termina de golpe cuando la anciana desaparece.

La obra, originalmente escrita por el dramaturgo uruguayo Jacobo Langsner, cobra vida en una versión adaptada al Chile de la década de los 80, llena de guiños culturales y musicales de la época, que aportan con un ambiente lúdico y nostálgico para explorar temas universales como la familia, la hipocresía social, la vejez, la muerte y las tensiones de clase, con una buena dosis de ironía y humor negro. Esta adaptación respeta el espíritu del texto original, pero incorpora nuevos ritmos, matices escénicos y una puesta en escena con diferentes planos, que permiten incorporar y explorar los distintos rincones de la especial arquitectura de Teatro Camino.

Luego de un exitoso estreno a fines de noviembre de 2025, el elenco decidió seguir exhibiendo este montaje, e incluso está organizando algunas funciones en regiones del sur del país. Por eso, a fines de este mes se presentará en el mismo escenario que vio nacer la idea y fue parte de todo el proceso de aprendizaje de la agrupación. Estas funciones tienen el objetivo de lograr apoyo para el elenco y así concretar una breve gira al sur, con esta adaptación.

El grupo está conformado por alumnos que han participado en numerosos talleres de Teatro Camino y que tras dos años de trabajo conjunto estrenan esta obra, que cuenta con la dirección de su profesora guía y actriz, Hitzka Nudelman, reconocida por algunos personajes de teleseries (Edificio Corona) y destacadas obras de teatro (“Hola Papá- trilogía”, “Lady Marginal”, “Y,Y,Y,Y,Y.”)

“El trabajo que ha realizado este grupo de alumnos, que hace años participa en nuestros talleres, es muy valioso, porque han ido avanzando diversas etapas de aprendizaje y han profundizado técnicas teatrales, que les permiten hoy en día, llevar esta conocida adaptación a otros escenarios. Algo que también para mi papá y fundador de este teatro, Héctor Noguera, sería la ratificación de una de sus grandes convicciones y que siempre destacaba en relación el gran aporte del teatro a la vida de las personas”, afirma Piedad Noguera, directora de Proyectos de Teatro Camino.

Valor de las entradas:

$10.000 General.

$6.000 Estudiantes, Tercera edad y personas con discapacidad.

Ficha Artística

Dramaturgia: Adaptación de la obra de Jacobo Langsner



Profesora guía / directora: Hitzka Nudelman



Elenco: Ignacio Lyon, Valentina Salas, Francisco Yáñez, Juan Carlos Villar, Jimena Gazali, Carmen Paz Orge, Ivonne Delsahut, Yael Mandler y Pilar Benavente.

Asistente técnico de Teatro Camino: Nicolás González