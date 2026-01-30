Casa Taller Chiguayante anuncia la apertura de su convocatoria 2026 para artistas

26 de enero al 22 de febrero de 2026

Postulación: Link



Casa Taller Chiguayante anuncia la apertura de su Convocatoria 2026, reafirmando el rol del arte y la cultura como espacios fundamentales de encuentro, cuidado y reconstrucción del tejido social.

El llamado está dirigido a artistas, compañías, creadoras/es y talleristas que deseen ser parte de la programación anual del espacio en las áreas de artes escénicas, música, oficios y educación artística, con un énfasis especial en propuestas que desarrollen trabajo con comunidades educativas, infancias y juventudes del territorio.

La convocatoria busca iniciativas que dialoguen con el contexto social y educativo actual, y que se encuentren comprometidas con los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la diversidad y la puesta en valor de los saberes locales, entendiendo la creación artística como una práctica situada y con responsabilidad social.

Este nuevo llamado se enmarca en un momento especialmente significativo para Casa Taller Chiguayante. La organización adjudicó por cuarta vez consecutiva el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, consolidando una trayectoria sostenida de trabajo territorial y comunitario. En su más reciente postulación, Casa Taller obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la evaluación, dentro de la categoría de continuidad para organizaciones que ya habían sido beneficiadas anteriormente, reconocimiento que destaca la solidez, impacto y proyección de su labor cultural.

Desde la gestión del espacio, la Convocatoria 2026 se concibe como una invitación abierta a pensar el arte desde lo colectivo, el territorio y la colaboración.

Daniela Ortiz, Gestora Cultural de Casa Taller Chiguayante invita a postular iniciativas, señalando: “Invitamos a participar de la convocatoria 2026 del Centro Cultural Casa Taller Chiguayante. Buscamos propuesta de exhibición y formación en distintas disciplinas artísticas para escuelas y colegios públicos. Asi como también presentaciones abiertas a la comunidad. Invitamos a revisar las bases en nuestro perfil de Instagram y en nuestra página web www.casa-taller.cl”. Esta convocatoria es posible gracias al financiamiento que nos entrega el MINCAP a través del PAOCC”, explicó Ortiz.

La Convocatoria 2026 estará abierta hasta el 22 de febrero, y cuenta con el respaldo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP).