Sábado 31 de enero en Espacio Galpón UDLA

A partir de las 16:00.

La expansión del sonido y el cruce hacia nuevos lenguajes, técnicas y materialidades se remonta a mediados del siglo XX, con la llegada de sintetizadores, la experimentación con cintas magnéticas, el desarrollo de la música concreta, la electrónica y la búsqueda de nuevas prácticas entre el cuerpo, la palabra y las artes. El grupo Fluxus, Daphn Oran, John Cage, Yoko Ono entre otros artistas fueron y han sido parte de esta generación que impulsó la interdisciplina conectando al espectador con otros campos sensoriales.

Parte de esta influencia es lo que trae cada año el festival “Soundtiago: Cuerpo, sonido y espacio”, creado en 2018 por la Universidad de Las Américas (UDLA) y su Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción, y que bautiza su séptima versión como Viaje al centro de la materia. Una invitación a indagar en los procesos creativos, tecnológicos y sensibles que habitan la producción artística actual y donde el concepto “materia” también puede ser un cuerpo vivo, crítico y transportador de conceptos sociales, movimiento y conexión con otros saberes como la astronomía, la biología o la danza.

Su nueva edición bajo la curaduría artística de Nova Materia (Caroline Chaspoul y Eduardo Henríquez), se desarrollará gratis el sábado 31 de enero en Espacio Galpón UDLA (Persa Víctor Manuel, Franklin) a partir de las 16:00. Aquí, el dúo franco-chileno estará mostrando su nuevo proyecto interdisciplinario RESISTE, que en esta oportunidad se presenta junto a Delight Lab (Andrea y Octavio Gana), los próximos curadores del festival. “Este trabajo lo venimos desarrollando hace tres años con estudiantes de arquitectura de UDLA, donde pensamos en el estallido social como un sistema vivo a partir de sonidos documentales para luego transformarlos a sonidos naturales, metaforizando las preocupaciones ambientales que surgieron como utopías”, comenta el dúo.