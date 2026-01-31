Muestra “Ejercicios para el fin del mundo” en Galerie Catastrophe

Galerie Catastrophe, Avenida Libertad 340, Barrio Yungay,

30 de enero y el 14 de febrero de 2026

Entre el 30 de enero y el 14 de febrero de 2026, en la Galerie Catastrophe administrada por el dramaturgo italiano Peter Hubert se presenta Ejercicios para el fin del mundo. Fotografía y ser humano en crisis, exposición del artista Carlos del Carmen, que se exhibe por primera vez de manera íntegra. La inauguración se realizo el viernes 30 de enero a las 19:00 horas en Avenida Libertad 340, Barrio Yungay, Santiago. La entrada es liberada.

Desarrollado durante la pandemia por COVID-19, Ejercicios para el fin del mundo es un proyecto experimental que utiliza la conexión visual en línea a través de webcams, entre dos seres humanos ubicados en distintos puntos del planeta. Desde su habitación en Maipú, el artista fotografió la pantalla de su computador durante encuentros virtuales con más de 120 personas, de diversos lugares de Chile y Latinoamérica, dando origen a una extensa serie de imágenes donde la fotografía opera como residuo absoluto de una experiencia mediada por internet.

La muestra cuestiona los límites tradicionales de la fotografía al apropiarse del lenguaje del video y la videollamada, incorporando el error, la distorsión, el píxel y la baja resolución como decisiones estéticas. El cuerpo humano frecuentemente desnudo y fragmentado aparece como territorio de intimidad, identidad y exposición, tensionando las dinámicas de lo voyerista y lo exhibicionista, y renunciando deliberadamente a las políticas de imagen impuestas por la publicidad y la alta definición.

La exposición reúne entre sus piezas una serie mural de 200 imágenes dispuestas en grilla, dos proyecciones de video, un sitio web y una selección de 20 fotografías numeradas y geolocalizadas, que evidencian el carácter sistemático del proyecto. Cada imagen funciona como un ejercicio individual, pero en conjunto construyen un retrato colectivo marcado por la fragilidad y la crisis humana de aquel tiempo pandémico.

Carlos del Carmen concibe este proyecto como un experimento social y, al mismo tiempo, una obra autobiográfica atravesada por el contexto pandémico y por el territorio flotante de la web. En este sistema de acumulación de cuerpos e imágenes, la intimidad doméstica se vuelve escenario y el cuerpo configura una visión común de un periodo de sufrimiento global.

Ejercicios para el fin del mundo marca un hito en la trayectoria del artista: es la primera vez que el proyecto se presenta de manera completa en Chile, y su primera exposición individual ocupando íntegramente una galería, luego de años de circulación principalmente en espacios alternativos y plataformas digitales. La muestra invita al espectador a detenerse y sostener una imagen que no busca agradar, sino interpelar.

La galería estará abierta de jueves a domingo, así como para más información escribir al Instagram de la galería @artecatastrophe o a su web catastrophe.cl