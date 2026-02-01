Obra “Hello Faby” en Valparaíso

Martes 3 de febrero a las 19:00 horas en la Sala de Teatro IPA

Condell 1349, Valparaíso

“HELLO FABY”, es una historia del arte del transformismo de los 80”, que cuenta la historia de un famoso transformista de los años 80 que muere a manos de un desconocido que presuntamente está oculto en la casa de Faby. Pero la obra además pretende mostrar la vida y psicología del arte del transformismo y cómo se vivía en Chile en los 80´s en el total anonimato, siempre con un grado de amor y comprensión, navegando por el drama y la comedia, sin ridiculizar las situaciones, manteniendo el drama humano que viven por ser discriminados.

El actor, Leonardo Segura López de Arechaga es quien interpreta a Mónica, el transformista entorno al que gira la historia. Para él fue todo un desafío actoral, ya que este personaje es uno de sus primeros acercamientos al área musical, lo que requirió de estudios de técnica vocal. “Se van a encontrar con comedia, con drama, una obra que hace que el público viaje por muchas emociones. Es territorial en Valparaíso, apela mucho a la cultura porteña bohemia de los 80 y en particular a lo que tiene que ver con las disidencias. Es una oportunidad única para que el público pueda conocer este bello arte y que además pueda cantar junto con nosotras y nosotros”, comenta el actor.

Con Hello Faby da inicio a su temporada IPA que además este año cumple 98 años y se ha transformado en un polo de desarrollo de actividades recreativas, de formación y artístico- culturales que genera múltiples instancias de programación y mediación artística con diversas instituciones de la región, reduciendo las brechas de acceso de los públicos a través de contenidos nuevos y actuales.

Es en esa línea que el Plan de Gestión del Centro Cultural IPA incluye para este 2026 una convocatoria abierta para generar un trabajo curatorial de acuerdo a las líneas editoriales del espacio, y que invita a participar con espectáculos de teatro – danza – música a todas las agrupaciones (natural o jurídica) de Valparaíso, con el objetivo de abrir nuevos espacios para las/os artistas y que estos tengan la oportunidad de mostrar a la comunidad sus trabajos de creación.

“Esta novedad presente en el actual proyecto 2026 también busca difundir diversas propuestas artísticas abriendo, gratuitamente, las puertas del arte y la cultura a quienes en muchas oportunidades no son testigos del panorama artístico de la región”, comenta Claudio Vidal, director del Centro Cultural IPA.

La obra HELLO FABY se presentará el martes 3 de febrero a las 19:00 horas en la Sala de Teatro IPA, ubicada en Condell 1349, Valparaíso, y su ingreso es con APORTE VOLUNTARIO, previa descarga de la invitación por passline.