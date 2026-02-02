Concierto de Marcel Duchamp en Matucana 100

Sábado 7 de febrero a las 17:00 horas

Centro Cultural Matucana 100 (Av. Matucana #100, Estación Central, Stgo.)

Entradas disponibles AQUÍ.

El sábado 7 de febrero y luego de 6 años sin presentaciones en vivo, la banda chilena Marcel Duchamp vuelve a ocupar el escenario con un único concierto más el lanzamiento de un disco.

No se trata de una gira. No es un regreso permanente. Es una sola fecha donde la banda compuesta por Joaquín Contreras (voz, bajo), Francisco Morales (batería), Jaime Valderrama (guitarras) y Eduardo Rivera (guitarras), se reencuentra frente a frente para conectar con su público junto a las agrupaciones amigas Espíritu de Lucha, Puentes del Maule, Maldita Ansiedad, Los Krapulitos y La Olas.

Asimismo, el concierto que produce Cajacústica, será el hito de lanzamiento de un disco que estará a la venta en formato CD, material registrado el año 2018 que plasma el resultado de una de las últimas presentaciones de Marcel Duchamp en Espacio 56, álbum que llega a sumarse a la discografía de una de las agrupaciones icónicas de la contracultura local.

Formada a comienzos de los 2000, Marcel Duchamp ha sido parte activa de la escena punk y hardcore chilena, construyendo un recorrido marcado por la autogestión, la rabia organizada, la experimentación sonora y una postura crítica frente al poder, la violencia estructural y el olvido. Su música ha sido siempre un lugar de tensión: entre ruido y sentido, urgencia y reflexión.

