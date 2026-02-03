Conciertos gratuitos en Los Molinos y Corral

Los Molinos y Corral, Región de los Ríos.

5 y 8 de febrero .

Los Molinos y Corral, en el litoral de la región, serán escenario de dos imperdibles conciertos gratuitos este verano, en el marco de “Música y Arte en Mosaico en la Costa”, proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional, 2025, y ejecutado por la Fundación de Beneficencia San Jorge.

La propuesta busca potenciar la identidad local y revitalizar espacios públicos a través del arte y la cultura en comunidad, integrando música de compositores del territorio con el patrimonio y el paisaje en una experiencia abierta a vecinas, vecinos y visitantes del sector costero.

El primer concierto se realizará el jueves 5 de febrero en el Mosaico El Cisne de la Playa Los Molinos. La jornada comenzará a las 11:00 horas con la inauguración del mencionado mosaico, para luego dar paso a la música a las 12:00 horas.

El segundo encuentro será el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en la Escalera del Cerro La Virgen, en la Bahía de Corral, espacio de alto valor histórico y turístico.

“Buscamos que la música sea un puente que una memorias, territorios y personas. Con estos conciertos queremos que la costa de Los Ríos siga vibrando como un espacio de encuentro, donde el arte fortalece la identidad local, recupera lo público y nos recuerda que la cultura se construye en comunidad”, señala Fernando Torres, presidente de Fundación San Jorge.

El programa, que será interpretado por la Agrupación Artística Armonía Fluvial, colectivo regional conformado por intérpretes de la Región de Los Ríos, considera un variado repertorio de compositores regionales. Entre otras obras, considera la Musicalización de Obras de Gabriela Mistral y el estreno del Himno al Puerto de Corral, con música de Carolina Tolmo y letra de Guillermo Vallet.

“Queremos que la gente venga a disfrutar, escuchar y dejarse llevar por la música y el entorno. Son conciertos pensados para toda la familia, gratuitos y al aire libre, donde la invitación es a regalarse un momento de belleza, calma y encuentro en espacios que son parte de la identidad de nuestra región”, comenta Carolina Tolmo, de la Agrupación Artística Armonía Fluvial.

Este proyecto contempla, además, el registro audiovisual del Himno al Puerto de Corral y su disposición en Youtube, lo que permitirá ampliar la difusión de la obra y proyectar su impacto.