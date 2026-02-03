Documental “Alturas de Macchu Picchu” en Peñalolén

Centro Ceremonial de Pueblos Originarios, Avenida José Arrieta 7659, Peñalolén.

Miércoles 4 de febrero – 20:00 horas .

Entrada liberada. El ingreso será por orden de llegada.

Un encuentro abierto en Peñalolén reunirá cine, música y memoria. La emblemática banda chilena Los Jaivas presentará la película documental “Alturas de Macchu Picchu” en un evento gratuito y al aire libre que se realizará en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén.

La actividad marcará un hito clave en la conmemoración de los 45 años del disco, ya que en esta instancia la banda dará a conocer las fechas, ciudades y el inicio de la venta de entradas de la gira nacional e internacional que se desarrollará durante los años 2026 y 2027.

El evento, producido por 4Parlantes, cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Peñalolén y está concebido como un encuentro abierto a la comunidad, en un espacio de alto valor simbólico, cultural y patrimonial.

El documental Alturas de Macchu Picchu, es un clásico registro audiovisual de la histórica presentación de Los Jaivas en las ruinas incas de Machu Picchu, realizada para el disco homónimo que musicaliza los poemas de Pablo Neruda. La película fue dirigida por Reinaldo Sepúlveda y, en esta ocasión, será exhibida en su nueva versión remasterizada, ofreciendo una experiencia renovada para el público.

En esta instancia, Los Jaivas estarán presentes para compartir con el público asistente, generando un espacio de encuentro directo en torno a la memoria, la música y el legado de esta obra fundamental.

Además, el evento contará con una feria y muestra de organizaciones indígenas que forman parte del Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén, reforzando el vínculo entre la obra, los pueblos originarios y el territorio que acoge esta actividad.