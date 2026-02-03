Festival Hip Hop al Puerto

Valparaíso.

19 al 22 de febrero.

La primera edición del Festival Hip Hop al Puerto, encuentro cultural que abrirá sus espacios en torno al Hip Hop y sus cinco elementos fundamentales: rap, graffiti, dj, breaking y conocimiento.

El Festival invita a la ciudadanía a sumergirse en los orígenes de este movimiento y celebrar los más de 40 años desde su llegada a Chile. Cuatro décadas de arte y contribución a la identidad de miles de jóvenes que han encontrado en el Hip Hop una vía fértil y creativa para canalizar emociones, transformar realidades y explorar nuevos talentos.

Isidora Rivas, quien es parte de la organización, comenta que “el festival nace desde el anhelo compartido de distintas mujeres Hip Hop y por la necesidad de seguir fortaleciéndonos como comunidad. Buscamos relevar la dimensión histórica, social y cultural de nuestro movimiento y el aporte que el Hip Hop ha entregado en los distintos territorios y generaciones en estos 40 años de historia en Chile”. Este Proyecto es financiado por Fondart Regional, Línea organización de muestras, ferias y encuentros. Convocatoria 2025. Además cuenta con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Redbull y una gran red de colaboradores y apoyos.

Con una mirada puesta en su dimensión histórica, social y cultural, Festival Hip Hop al Puerto busca poner en valor la potencia, calidad, vigencia y poder transformador del Hip Hop chileno como movimiento vivo y en permanente expansión. En este contexto, el festival reunirá a destacados e históricos exponentes a nivel nacional y con énfasis en la historia local contando con la colaboración de los archivos del pionero Foka y otros representantes de la V región y además contará con la participación estelar de la reconocida fotoreportera estadounidense Martha Cooper, quien -por primera vez en Chile- presentará su archivo fotográfico sobre los orígenes del Hip Hop en Nueva York a inicios de los años setenta.

La programación incluye la elaboración de un mural conmemorativo a cargo del destacado artista CEKIS, quien intervendrá el muro del edificio Gimpert de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, obra que será inaugurada el jueves 19 de febrero, como hito de lanzamiento del Festival. Además, Hip Hop al Puerto contempla conciertos de rap, graffiti en vivo, batallas de breaking, dj’s set, cine foro, feria de artes urbanas, conversatorios, workshop y una exposición histórica sobre el Hip Hop chileno. Las actividades se concentrarán principalmente en el Mercado Puerto, pero también en Teatro Condell y otros espacios públicos del Barrio Puerto.

La relevancia del festival radica en su capacidad de articular cultura, territorio y comunidad, reconociendo al Barrio Puerto como un espacio histórico de intercambio cultural y expresión popular. Festival Hip Hop al Puerto propone una ocupación consciente y respetuosa del espacio urbano, donde el arte contribuye a resignificar y reactivar el barrio, potenciar su identidad y generar instancias de encuentro intergeneracional e intercultural.

De carácter abierto y gratuito, el festival está concebido para públicos diversos, con especial énfasis en la participación comunitaria. Su formato inclusivo y territorial permite que tanto artistas como asistentes se reconozcan como protagonistas del evento, reforzando el vínculo entre creación artística, vida barrial y espacio público.