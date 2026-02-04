Música, feria y fanzine en Valparaíso
Música, feria y fanzine en Valparaíso
- Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 409, Valparaíso.
- Sábado 7 de febrero – 17:00 horas.
- Más información en Instagram: @basuramoderna.cl
El Colectivo Artístico Basura Moderna anuncia su primer evento del 2026, una jornada que reunirá música en vivo, feria de artes y oficios y el lanzamiento de su primer fanzine colaborativo, consolidando un espacio de encuentro para la escena independiente porteña.
La actividad busca activar la circulación de proyectos musicales, editoriales y creativos que dialogan desde lo autogestionado y lo colectivo.
Durante la jornada se cruzarán sonidos que van desde el math rock hasta el hardcore, en un encuentro que reúne proyectos que conviven dentro de la escena musical local.
Lineup:
Vacaciones en Kabul
Distancia Crítica
Secuela
Kutraa
Los Sagrados
Las Flores del Mal
Además de los shows en vivo, el evento marcará un hito para el colectivo con el anuncio y lanzamiento de su primer fanzine colaborativo, publicación desarrollada junto a poetas y artistas, que busca expandir el cruce entre música, gráfica y escritura desde una lógica colaborativa e independiente.
La jornada contará también con una feria de artes y oficios, que reunirá a alrededor de 12 artistas y proyectos independientes, abarcando disciplinas como fotografía, pintura, diseño gráfico y otras expresiones visuales.
Las entradas se encuentran disponibles a través de Portal Disc, con valores accesibles:
Preventa: $3.000
Promoción: 2 x $5.000
El evento cuenta con afiche de Noctan, sonido a cargo de Genérico Producciones y la colaboración de Tengo Una Espina.
Basura Moderna vuelve al ruedo con una fecha que apuesta por el encuentro, la colaboración y la fuerza subterránea de la creación local, dando la bienvenida a febrero con música, feria y comunidad en el corazón de Valparaíso.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.