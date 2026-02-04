Música, feria y fanzine en Valparaíso

Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 409, Valparaíso.

Sábado 7 de febrero – 17:00 horas.

Más información en Instagram: @basuramoderna.cl

El Colectivo Artístico Basura Moderna anuncia su primer evento del 2026, una jornada que reunirá música en vivo, feria de artes y oficios y el lanzamiento de su primer fanzine colaborativo, consolidando un espacio de encuentro para la escena independiente porteña.

La actividad busca activar la circulación de proyectos musicales, editoriales y creativos que dialogan desde lo autogestionado y lo colectivo.

Durante la jornada se cruzarán sonidos que van desde el math rock hasta el hardcore, en un encuentro que reúne proyectos que conviven dentro de la escena musical local.

Lineup:

Vacaciones en Kabul

Distancia Crítica

Secuela

Kutraa

Los Sagrados

Las Flores del Mal

Además de los shows en vivo, el evento marcará un hito para el colectivo con el anuncio y lanzamiento de su primer fanzine colaborativo, publicación desarrollada junto a poetas y artistas, que busca expandir el cruce entre música, gráfica y escritura desde una lógica colaborativa e independiente.

La jornada contará también con una feria de artes y oficios, que reunirá a alrededor de 12 artistas y proyectos independientes, abarcando disciplinas como fotografía, pintura, diseño gráfico y otras expresiones visuales.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Portal Disc, con valores accesibles:

Preventa: $3.000

Promoción: 2 x $5.000

El evento cuenta con afiche de Noctan, sonido a cargo de Genérico Producciones y la colaboración de Tengo Una Espina.

Basura Moderna vuelve al ruedo con una fecha que apuesta por el encuentro, la colaboración y la fuerza subterránea de la creación local, dando la bienvenida a febrero con música, feria y comunidad en el corazón de Valparaíso.