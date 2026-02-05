Alain Johannes en Valparaíso

Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 409,Valparaíso.

Sábado 18 de abril – 18:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Llega a Valparaíso un grande del rock mundial, tras sus 25 años con su banda Eleven y múltiples asociaciones junto a Queens of the Stone Age, Chris Cornell, Mark Lanegan, Silverchair, Arctic Monkeys, Red Hot Chilli Peppers, Dave Grohl y Matt Cameron.

Estará junto a las tornas y vinilos el selector Boogie Nights.