Alain Johannes en Valparaíso

Por: El Mostrador Cultura

  • Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 409,Valparaíso.
  • Sábado 18 de abril – 18:00 horas.
  • Entradas AQUÍ.

Llega a Valparaíso un grande del rock mundial, tras sus 25 años con su banda Eleven y múltiples asociaciones junto a Queens of the Stone Age, Chris Cornell, Mark Lanegan, Silverchair, Arctic Monkeys, Red Hot Chilli Peppers, Dave Grohl y Matt Cameron.

Estará junto a las tornas y vinilos el selector Boogie Nights.

