Lanzamiento de “Tres comedias” de Shakespeare

Auditorio B, Edificio Biblioteca de la Universidad de los Andes, Av. Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes.

Jueves 26 de marzo – 18:30 horas.

El teatro de William Shakespeare será protagonista de una nueva cita cultural en Santiago. El Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, junto a Editorial Universitaria, realizará la presentación del libro Tres comedias, una cuidada edición que reúne tres de las obras más emblemáticas del dramaturgo inglés y que busca acercar su legado a lectores contemporáneos.

El volumen reúne El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano y Como gustéis, piezas donde el humor, la magia y la reflexión sobre la condición humana se entrelazan con maestría, abordando temas tan vigentes como el amor, la justicia, el poder y la identidad.

La publicación destaca por la traducción del chileno Juan Cariola Larraín, reconocida por su fidelidad al texto original y su claridad para el lector actual. La edición incorpora además un prólogo del destacado dramaturgo nacional Fernando Debesa y una nueva introducción de Paula Baldwin Lind y Braulio Fernández Biggs, académicos de la Universidad de los Andes y traductores de la obra shakespeariana, quienes aportan una mirada contemporánea al universo del autor isabelino.

La presentación estará a cargo de Paula Baldwin Lind, profesora titular del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, doctora en Shakespeare Studies por la Universidad de Birmingham y magíster en Literatura Inglesa por la Universidad de Oxford, quien abordará las claves de esta edición y la vigencia del pensamiento dramático de Shakespeare.